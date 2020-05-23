Kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanıyor?

6 aydır asgari ücretli olarak çalışıyorum. Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ödeneğim 830 TL yattı. Muhasebeye sordum, “Son 12 ay baz alınarak bu çıkıyor” dedi. 6 ve 7. aylarda 1.094 TL yatacak. Son 3 yıldır asgari ücretli çalışıyorum. Bir yanlışlık var mı anlayamadım, yatırılan tutar doğru mu acaba? opugar_1981

Günlük kısa çalışma ödeneği; çalışanın son 12 aylık prime esas kazançlarına göre hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olup, hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının 1.5 katını geçemiyor. Kısa çalışma ödeneğinden binde 7.59 damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Bu bağlamda, nisan ayından başlayan kısa çalışmalar için ödenecek kısa çalışma ödeneklerinin hesabında, 2020 yılının Ocak-Mart ayları ile 2019 yılının Nisan-Aralık aylarına ait prime esas kazançların dikkate alınması gerekiyor.

Hesabınıza yatan 830 liranın kaç günlük kısa çalışma ödeneği olduğunu belirtmemişsiniz. Son üç yıldır primleriniz asgari ücret üzerinden ödendiğine göre, kısa çalışma ödeneğinizin hesabında Nisan 2019 ile Mart 2020 aylarına ilişkin asgari ücret tutarları dikkate alınır. Ancak 12 aylık dönemde çalışmadığınız aylar varsa, bu aylara ilişkin prime esas kazancınız olmayacağından, 12 aylık hesaplamaya dahil edilmez. 12 aylık dönemde çalışmadığınız ay/aylar varsa, kısa çalışma ödeneği de 15 günlük ödendi ise 830 lira doğru gözüküyor.

SSK'lı çalışan Bağ-Kur'lu ücret desteği alabilir mi?

Yazılarınızdan oldukça faydalanıyorum. Bir konuda farklı görüşler oluştu meslektaşlar arasında. Siz, işverenin veya şirket ortağının başka bir yerde 4/a'lı olarak çalışırken şartları uyuyorsa kısa çalışma ödeneğinden faydalanabileceğini yazdınız. Aynı durum ücretsiz izin desteği için de geçerli mi? Ahmet Şahin

4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirecek çalışması (vergi mükellefiyeti ya da limited şirket ortaklığı gibi) olmakla birlikte, başka bir işyerinde 4/a (SSK) kapsamında çalışması nedeniyle 4/a kapsamında sigortalı sayılan kişi, bu çalışmasına bağlı olarak 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılır. Dolayısıyla hem İş Kanunu'nun hem de İşsizlik Sigortası Kanunu'nun sağladığı haklardan yararlanır.

Bu bağlamda, 4/a kapsamındaki çalışması nedeniyle şartları sağlamasına bağlı olarak kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceği gibi, ücretsiz izne çıkarılması halinde nakdi ücret desteğinden de yararlanabileceğini değerlendiriyorum.