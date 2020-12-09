SGK staj dönemini emeklilikte başlangıç saymıyor

01.09.1991-27.09.1991 tarihleri arasında üniversitede okurken staj yaptım. Staj yaptığım firma uzun vadeli sigorta kollarına da primimi ödedi ve o gün ilk SSK numaramı aldım. Ayrıca bana o günkü asgari ücret kadar da bir maaş ödemişlerdi. Bir duyum aldım; SGK artık üniversite staj döneminde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödense de bunu sigorta başlangıcı saymıyormuş. Hatta uzun vadeli sigorta kollarına ödeme yapılmış staj günleri ile emekli olanların emekli aylığını kesip, ödediği paraları geri istiyormuş, bu doğru mu? Bu durumda benim başlangıcım 01.09.1991 mi, yoksa 21.07.1997 mi olacak? Muhammet

Duyumunuz doğru. Staj döneminde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiş olsa da maalesef SGK, stajyerlerin kısa vadeli sigorta kollarına tabi olduğu gerekçesi ile işveren tarafından uzun vadeli sigorta kollarına ödenen primleri yersiz ödeme olarak değerlendirmekte ve emeklilik açısından sigorta başlangıcı olarak kabul etmemekte. Emekli aylığı, uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen staj sigortası başlangıç kabul edilerek bağlandığı tespit edilenlerin aylıkları iptal edilerek, ödenen emekli aylıkları geri istenmekte.

Buna göre, emekliliğiniz açısından sigorta başlangıcınız 1 Eylül 1991 tarihindeki staj sigortanız değil, sigortalı çalışmanız karşılığında adınıza ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeye başlandığı 21 Temmuz 1997 tarihi kabul edilir.

Engelli Bağ-Kur'lunun emeklilik şartları

17 Eylül 2009 tarihinden beri Bağ-Kur'luyum ve prim borcum yok. Yüzde 90 engelli raporum var ve haftanın 3 günü diyalize giriyorum. Bu şartlarda nasıl emekli olabilirim? Rumuz: mhmtavs

Malulen ya da engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarının tespitinde engellilik oranı değil, SGK'ca yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kurulu'nca kabul edilen çalışma gücü kayıp oranı esas alınıyor.

Malulen emeklilik için sigorta başlangıcından sonra malul olmak gerekiyor. Bu bağlamda, engellilik durumunuz ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten sonra ortaya çıkmış ve çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettiğiniz kabul edilirse, sigortalılık süreniz 10 yıldan, prim gününüz de 1800 günden fazla olduğundan, malulen emekli olabilirsiniz.

İlk defa sigortalı olduğunuz tarihten önce malul sayılmayı gerektirecek derecede (çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybetmiş olma) engelli olmanız ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamamanız halinde, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günüyle emekli olabilirsiniz.

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığınız tarihten önce veya sonra çalışma gücündeki kayıp oranınızın; yüzde 50 ila yüzde 59 arasında olduğu kabul edilirse 16 yıl sigortalılık süresi ve 4320 prim günü, yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olduğu kabul edilirse 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 prim günü şartlarıyla emekli olabilirsiniz.