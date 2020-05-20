Ücretsiz izin emeklilik tarihini öteler mi?

Günde kırk liraya eve gönderilen biz sigortalı çalışanların, bu üç aylık süre zarfında sigortası sıfır mı gösterilecek? Örneğin ben, normal şartlarda onuncu ayda emekli olacaktım. Bu durumda emekliliğim üç ay ötelenecek mi? Ya da geriye dönük bir borçlandırma ile aynı şartlarda bir kaybım olmadan emekli olabilecek miyim? Merak ve endişe içindeyim. Önder Çelik

Ücretsiz izin döneminde, emeklilik için gerekli olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları da dahil olmak üzere hiç bir sigorta kolu için prim ödenmediği gibi, ücretsiz doğum ya da analık izin süreleri dışında, ücretsiz izin süreleri borçlanılamıyor. Salgın döneminde 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılıp, nakdi ücret desteğinden yararlananlardan genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, 5510 sayılı Kanun'un 60/g maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar ve genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Ancak kullandırılan ücretsiz izin döneminde uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin primlerin de ödenmesi ya da bu sürelerin borçlandırılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmadı. Ücretsiz izin sürelerini borçlanma imkanı veren bir düzenleme ileriki dönemde belki yapılabilir.

Mevcut yasal duruma göre, ücretsiz izinli olduğunuz dönem için uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmez ve prim günü bildirilmez. Emeklilik için prim günü eksiğiniz olduğundan emeklilik tarihiniz de ücretsiz izin süresi kadar uzar. Bu süreçte ücretsiz izin kullandırılan süre için borçlanma hakkı verilirse, mağduriyetinizin telafisi mümkün olabilir.

Kısa çalışma dönemi için prim ödenebilir mi?

Kısa çalışma ödeneğine hak kazandım. Ancak emekliliğime kısa bir zaman kaldı. İşverenim sigorta primlerimi yatırmak istiyor. Bu mümkün mü? İsa Tiryaki

Sigortalıya kısa çalışma ödeneği ödenen günler için, uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik sigortası) primi yatırılamaz. Zira işveren sigortalının bu günlerde çalışmadığını beyan etmekte olup, sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı günler için Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde “18 Kısa Çalışma Ödeneği” koduyla eksik gün bildirimi yapılması gerekiyor. Ancak kısa çalışmanız sona erdirilerek (İŞKUR'a da bildirimde bulunmak suretiyle) sigorta primlerinizin yatırılması mümkün olabilir.