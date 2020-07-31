Ücretsiz izin fiili hizmet süresine sayılır mı?

SSK'lı olarak çalışmaktayım. Pandemi sürecinden dolayı 17 Nisan'dan beri ücretsiz izinliyim. Emekli Sandığı'ndan emekli olabilmek için 25 yıl hizmet süresini tamamlamaya çalışıyorum. Mecburi sebeplerle ayrılmak zorunda olduğum ücretsiz izin sürelerim 25 yıl hizmet süresi hesabına dahil edilecek mi? Memuriyet içerisinde 1996 yılında 8 ay askerlik yaptım. Askerliğimi borçlansam, borçlandığım günler 1996 yılına mı yoksa bugüne mi sayılır? 1996 yılına sayılırsa, hizmet sürem 53 yaş için gereken sınırın üstüne çıkacağından sistemin bana dediği “54 yaşında emekli olursun” cevabı, 53 yaşa düşer mi? Osman Elmas

Ücretsiz izin süresinde, emeklilik için gerekli olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak tanımlanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına prim ödenmediğinden, ücretsiz izin süreleriniz emekliliğiniz için gereken 25 yıllık fiili hizmet süresine sayılmaz. 25 yıllık fiili hizmet süresi hesabına fiilen uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen süreler dahil ediliyor. Borçlanacağınız askerlik süresi, askerlik yaptığınız tarih aralığına, yani 1996 yılına sayılır. Borçlanacağınız süre 23 Mayıs 2002 öncesi hizmet sürenize sayılacağından, emeklilik yaşınızı etkileyebilir. 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut hizmet sürenizi bilemediğimden, 8 aylık borçlanmanın emeklilik yaşınızı etkileyip etkilemeyeceğini söyleyemiyorum. Ancak borçlanma sonrası 23 Mayıs 2002 itibarıyla fiili hizmet süreniz 9.5 yıldan fazla olursa emeklilik yaşınız 53.

En az prim günüyle nasıl emekli olunur?

18 Aralık 1980 doğumluyum. İlk sigorta girişim 20 Ocak 1998. 4/a'dan toplam 1331 gün primim var. 20 Şubat 2011'de limited şirket kurdum ve 4/b'ye geçtim. Bu tarihten beri 8 yıl 7 ay ve 18 gün Bağ-Kur primim var. Şirket müdürü olmama rağmen sanırım şirketi kapatmadan birinin yanında 4/a'lı çalışabiliyorum. Sigorta girişime göre 5900 gün prim yeterli oluyor, ancak yaşa takılıyorum. Bağ-Kur'da kalırsam 9000 gün prim ödemem gerekecek. Benim derdim en az prim ödeyerek nasıl emekli olabilirim? Bana tavsiyeniz ne olur? İlker Tunca

Evet, 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 5900 prim gününüz olması gerekiyor. Emeklilik yaşınız ise 57 olur. Ayrıca son 2520 günlük prim ödemenizin yarıdan fazlasının 4/a kapsamında olması, bunun için de 4/b (Bağ-Kur)'dan sonra en az 1261 gün 4/a kapsamında prim ödemeniz gerekiyor. Şirket ortaklığından ayrılmadan başka bir işyerinde SSK'lı olarak çalışmanız mümkün. 1261 gün 4/a kapsamında prim ödeyip 57 yaşınız dolduğunda 4/a statüsünden emekli olmaya hak kazanırsınız.

Diğer yandan, Bağ-Kur statüsünden normal emeklilik için 9000 prim günü gerekmekle birlikte, 5400 prim günüyle 58 yaşınız dolduğunda yaştan emekli olmanız da mümkün. Bu durumda yaş şartından dolayı SSK'ya göre 1 yıl sonra emekli olsanız da 300 gün daha az prim ödersiniz.