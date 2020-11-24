Asım’ın nesli

Konuyu Erdoğan'a getireceğim…

Önce anekdot yazmalıyım:

Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi'nde milli şairimiz Mehmet Akif'i etkileyen akademisyenlerin başında bakteriyoloji öğretmeni Rıfat Hüsamettin Paşa vardı…

Mithat Cemal, bu etkiyi yazdı:

-“Akif'in mektebe girdiği yıl, Paris'in Dutot Sokağı'ndan Halkalı'ya bir Türk hekimi geldi: Rıfat Hüsamettin. Mektebe mikrop kültürünü getiriyordu; bu yeni ilmi Pasteur'ün (2 yıl) kendisinden almıştı. Akif, bu muallimden Pasteur'ün yalnız ilmini öğrenmedi; büyük feragatini de dinliyordu. Ve Pasteur, o Hıristiyandı ki Akif, bana Pasteur'ün resmini gösterir: ‘Bu ne ilahi yüzdür' der, öperdi… İnsan, bazen bir mektepten değil, bir muallimden çıkıyor. Akif de muallim Rıfat Hüsamettin'den çıktı…”

Yıl, 1916. Mehmet Akif, Berlin'e gitti. Burada, izafiyet teorisi ile madde ve enerji denkliği üzerine çalışan Albert Einstein'ın araştırmaları konusuna merak saldı, bilgiler aldı.

Dönüşünde, ideal Türk genci olarak sembolleştirdiği Asım'ın nesline “Safahat” eserinde seslendi:

“‘Maddenin kudret-i zerriyesi' uğraştığı iş, O yaman kudrete hâkim olabilsem diyerek, Sarf edip durmada birçok kafa binlerce emek, Onu bir buldu mu, artık bu zemin: Başka zemin. (…)

O çocuklarla beraber, gece gündüz, didinin;

Giden üç yüz senelik ilmi sık elden edinin

Fen diyârında sızan nâ-mütenâhî pınarı,

Hem için, hem getirin yurda o nâfi' suları…”

Erdoğan'a geleceğim ama bu anekdota eklemek istediğim var:

ÜÇ YÜZ SENELİK AÇIK

Bu hafta sonu…

Alexander Anievas-Kerem Nişancıoğlu'nun “Batı'nın Egemenliği Nasıl Kuruldu/ Kapitalizmin Jeopolitik Kökenleri” adlı araştırmayı okudum.

Kitap, yaygın kanıların aksine kapitalizmin doğuşuna farklı pencereden bakıyor. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu etkisini ele alıyorlar!

-“Erken modern Avrupa'ya ilişkin hâkim kuramlar, Osmanlılar görmezden gelinerek inşa edilmiştir. Siyaset, ekonomi, kültür ya da ideoloji, hangi alanda olursa olsun, kapitalist modernite genellikle Avrupa'ya özgü, nevi şahsına münhasır bir gelişme olarak anlaşılmıştır.”

Yazılmıştır… Anlatılmıştır…

“Oysa” diyor yazarlar:

– Osmanlı fetihleri/jeopolitik baskıları Avrupa ülkelerinde (başta Amerika/Atlantik kıtası olmak üzere) keşif yapma zorunluluğu doğurdu.

-Osmanlı ile Habsburg arasındaki “süper güç” rekabeti İngiltere, Almanya, Hollanda gibi Avrupa'nın kuzeybatı ülkelerinde modern devlet inşasına yol açtı.

-Osmanlılar Akdeniz ve Asya'ya giden ticaret yolları üzerinde küresel ticaret ağı kurarak tüccarların faaliyetlerinin uluslararasılaşmasına katkıda bulundu.

-Osmanlı topraklarından gelen hammaddeler, belirli tekstil ürünlerinde Avrupa'daki imalatın gelişimini canlandırdı.

Uzatmayayım…

Peki… Avrupa'nın kapitalistleşmesine neden olan “süper güç” Osmanlı niçin geri kaldı? Mehmet Akif'in 20'inci yüzyılın başında söz ettiği “giden üç yüz senelik” açığın sebepleri neydi?

Bunu sormanın nedeni var:

Erdoğan'ın yeni “AB açılımı!”

KRİTİK TOPLANTI

Bu hafta sonu…

Erdoğan, “Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz” dedi…

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın Brüksel'e giderek, AB Konseyi nezdinde lobi yaptı. Dedi ki, “Türkiye AB üyeliğini stratejik öncelik olarak görüyor!”

İbrahim Kalın'a, “Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır” paylaşımını hatırlatmama gerek var mı? Ya da kitabında “çözüm yolu” gösterdiği halifelik abartısını anımsatayım mı? Yok.

Bakınız:

10-11 Aralık'ta AB'de kritik toplantı var. Doğu Akdeniz faaliyetleri başta olmak üzere Türkiye masaya yatırılacak!

AKP iktidarında birden kabaran “AB sevdasının” sebebi bu! AB için söyledikleri “bir kamyon ağır söze” ne oldu? Yutuldu. Çünkü, ağır ekonomik krizimiz var. Yine geldik duvara tosladık…

Avrupa hızla kapitalizm sürecine girerken Osmanlı'ya yönelik “niçin geri kaldı” sorusu, yaşadığımız son 18 yıl için de geçerli değil mi? Bunu sebebi olarak, yüzlerce örnek verilebilir. Ama örneğin: Sandılar ki, her yeri İmam Hatip ile doldurarak yeni Asım nesli yaratırız!

Oysa bugün: Asım aç, Asım işsiz, Asım'ın gelecekten beklentisi karamsar, Asım Batı'ya gidip kendini kurtarma peşinde, Asım fen düşmanı…

Hamaset dolu günübirlik değil, köklü tartışmalar yapmalıyız. Yoksa aynı hataları tekrarlayıp, Avrupa önünde diz çöküşü sürdürürüz…