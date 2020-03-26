Komplocu virüs

Ağzınızı açıp “Rockefeller” dediğiniz anda sözünüzü bitirmeden azgın koro ortalığı velveleye veriyor; “komplo bu!”

Ağzınızı açıp “Bill Gates” dediğiniz anda aynı refleksi gösteriyorlar; “komplo bu!”

Onlar ise “bilimi” savunuyormuş; bilim dedikleri, Dünya Sağlık Örgütü papağanı olmak! Bu örgüt ne derse sorgusuz kabul etmek…

“İyi de bu örgüt Rockefeller, Gates vd. parasıyla çalışıyor” dediğinizde aynı yanıtı veriyorlar; “komplo bu!” Arkadaş alın bir okuyun; bu örgütün rezaletleri hakkında bin kitap var.

Keza:

Eğer komplocu görüşleri çürütmek istiyorsanız, sizin de karşı argümanları ortaya koymanız gerekiyor; salt “komplo bu” demek yetersiz kalıyor. Tartışma olmuyor!

Görünen niyetleri başka: Her farklı görüşü dile getirenleri, topluma kötücül patolojik vaka olarak göstermeye ant içmişler!

Oysa biraz gevşeyin: Komplo, Latince “conspirare” sözcüğünden çevrildi; “birlikte nefes almak” anlamına geliyor!

Bakın… İçinde zeka ve bilgi bulunan komplo teorilerini okumayı severim ama pek önemsemem; masonlar, tapınak şövalyeleri, illuminati, sion protokolleri vs. hakkında yapılan retorik kurgulara tebessüm edip geçerim. Nazilerin yaptığı UFO aracıyla Hitler'in kutuplara kaçtığı gibi fantezilere gülünmez mi?

Teori yapmak, öyle kolay çocuk oyuncağı değil…

VELVELECİ TAKIM

Son yıllarda…

Her yeni bilgiyi, her tartışmayı “komplo teorisi” diyerek hararetle bastıranlardan kuşku duymaya başladım.

Yahu! Düne kadar FETÖ hakkında yazılan gerçeklere de “komplo” denmiyor muydu? (Örneğin… Biz, “FETÖ askerleri darbe yapacak” dediğimiz zaman Doğu Perinçek bile hakkımızda neler söyledi, neler yazdı. Hiç değişmiyor; hapsedildiğinde onu savunduğu için cezaevine atılan Odatv'yi bugün Gökçek kanalında karalıyor. Ayıp.) Neyse…

Evet son dönemde ilgimi, küreselci resmi görüşten farklı düşünenleri “komplocu” diye itibarsızlaştırmak isteyen popülist çevreler çekmeye başladı.

Kim bu gürültücü takım?

Bakınız:

“Düşün” ihracatçısı ülke değiliz; sadece “ithalatçıyız!”

Sorgusuz- sualsiz sert bir keskinlikle tercümeler savunuluyor; küresel medyanın yazdıkları tekrarlanıyor.

Şüphe duymayı tümden unuttuk.

Tek soru'muz yok. İnsanımız “yapay zekâya” dönüştürüldü; verileni tekrarlayan! Öğretmeni kalmadı çünkü; aydın bilim insanını yok ettiler.

Fikren yoksullaştırıldı insan; imaja-algıya yenik düşürüldü.

Ekranlarda görünenlerin, basında yüceltilenlerin tek bilgi kaynağı salt “ders kitapları!” Tarih gösterir ki, bilimin gelişime set çeken hep üniversiteler oldu! (Ki bu yazdığımı bile kavramayıp hakaret mailleri gönderecek öğretim üyelerine sahibiz artık! Yürüyecek çok zorlu yolumuz var…)

Sonuçta:

Her farklı görüşe “komplo” diyenlerin fikir dünyasına tek katkıları yok. Sadece güvenli yaşamayı tercih için nakarat söylüyorlar. Diğeri zor çünkü:

Öncü aydın olmak zahmetli iş…

Öncü aydın olmak, yalnızlık demek; her türlü hakarete-saldırıya maruz kalmak demek.

Ama… Öncü aydın bunları göğüsleyendir.

Israrla farklı bakacağız; dayatılanı hep sorgulayacağız; “komplocu virüslerin” tuzağına düşmeyeceğiz…

HANGİ VİRÜS

Nihayet konuma geldim:

Corona virüsün kaynağı ne?

Burada yazdım:

-Corona virüse 5G mi sebep oldu?

-Yoksa, Corona virüsü, Çin'in 5G teknolojisini engellemek için mi üretildi?

Sadece sordum. -Maalesef alay konusu olan- “bilim gazetecisi” gibi ilaç çevrelerinin gölgesinde kalem oynatanlardan her daim olduğu gibi “komplocu” damgasını yedim!

Yazımdan üç hafta sonra, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, “salgını Wuhan'a Amerikan askerlerinin getirdiğini” açıkladı!

Yazımı tekrarladı: Wuhan'da 18-27 Ekim 2019 tarihlerinde, gerçekleştirilen 7. Dünya Askerî Olimpiyatları'na katılan Amerikan askerlerini işaret etti.

Sözleri ne kadar gerçekleri yansıtır, tartışılır. Tartışılmaz hakikat şudur:

Çin devleti kolay kolay böyle açıklama yapmaz; hep soğukkanlıdır.

Sözcü Zhao'nun sözlerini güçlendirecek ya da çürütecek onlarca olgu yazılabilir. Tartışmak lazım.

Ancak. Bu arada size yeni tartışma konusu öneriyorum:

-Çin'deki virüs ile Batı'daki virüs aynı mı?

-Çin ile ABD arasında virüs savaşı mı yaşanıyor?

-Trump ısrarla neden “Çin Virüsü” diyor?

-Çin, uluslararası borsalarda yüzde 44 oranında düşen hisselerini nasıl ucuza topladı?

Her farklı iddiaya tembellik yapıp “komplo” demek kolaycılık; zahmetli olan soruların peşine düşmek, çok okumak, çok araştırma yapmak…