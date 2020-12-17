Şüphe duyulmazsa gerçek bulunmaz

COV 19'un gen haritasından, mutasyon geçirmesine kadar…

PCR testlerinin doğruluğuna yanlışlığına kadar…

Aşıların yapılarından, yan etkilerine kadar…

İnsanların kafasında sorular var…

Ama. Şüphe duyanı /sorgulayanı “asıyorlar” bizim ülkede! “Bilim” diye her dayatılanın itirazsız kabul edilmesi bekleniyor. (Ki, tıp bilim değildir.)

İnsanlara kendi düşüncesini kabul ettirmek ya da onu korkutup sindirmek için genelde şu metot kullanılıyor:

-Bilgi, güç, statü/konum gibi sebeplerle ün yapmış kişilerin görüşlerine başvurmak!

Voltaire'den Rousseau'ya kadar filozofları etkileyen, liberalizmin temelini atan John Locke şöyle dedi:

-“Biri bana saygı dolayısıyla karşı çıkmayacağım birinin düşüncesini dayatamaz. Daha iyisini bilmiyor olmam, başka birinin haklılığını ve onunla aynı görüşte olmamı gerektirmez.”

Aylardır birbirini tekrarlayan/Amerikan müfredatıyla yetişen “şöhretli” akademisyenler medyanın dört yanını kuşatmış durumda. Bu ezberci bakış, aslında halkın kafasındaki kuşku bulutlarını dağıtmıyor. (Bu tartışmaya “tıp müfredat tarihini”/ “tıbbın soy kütüğünü” ele alarak başlamak gerekiyor: “Modern tıp” dedikleri aslında ne?)

Aşı konusunda pek ünlü birinin çalışmalarını yazayım; bakalım ikna olacak mısınız?

ÜNLÜ BİR KENNEDY

Amerikalı Kennedy ailesini bilirsiniz.

İkisi de suikastle öldürülen Amerikan Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni, Senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu Robert Francis Kennedy Jr., ABD'de farklı çalışmalarıyla sürekli gündeme gelen biri…

Harvard Üniversitesi ve London School of Economics'te eğitim görmüş bir hukuk profesörü. Çevre mücadelesine verdiği destekle biliniyor. Su havzaları koruma grubu Waterkeeper Alliance başkanı. Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi (NRDC) gönüllü avukatı.

Endüstriyel gıdalara karşı verdiği mücadele belgesellere konu oldu. Ve:

En tartışma yaratan çalışması aşılar konusunda oldu.

Aşıların; çocuklarda dikkat eksikliğine, hiperaktiv bozukluğa, gıda alerjilerine, otizme, kanser ve buna bağlı otoimmün hastalıklara sebep olduğunu iddia edip “Children's Health Defense” adlı çocuk sağlığı komitesini kurdu.

“Aşılar, Hükümet ve Büyük İlaç Şirketlerinin Kirli Parası” adlı makalesi Amerikan büyük medyası tarafından reddedilince, yazısını USA Today gazetesinde paralı reklam olarak yayınladı. Şunu yazdı:

-“Büyük ilaç şirketleri, geçen yıl lobi için siyasi adaylara 31 milyon dolar vererek ülkenin en büyük siyasi bağışçıları arasında yer aldı. 1998'den 2014'e kadar 3 milyar dolar olan diğer sektörlerden daha fazla siyasal lobi için para harcadı. Bu para petrol ve doğalgazın harcadığı miktarın iki katı; ve savunma ile havacılık lobicilerinin dört katı…”

Sadece makale- kitap yazmadı Kennedy Jr, aktör Robert De Niro ile basın toplantıları vs. yaptı.

Yani… Kennedy Jr. aşı üzerine tartışma yapan dünyadaki ünlülerden biri. Peki, “ünlü” diye söylediklerinin kabul edilmesi mi gerekiyor? Hayır.

İddiam şu:

UZUN DÖNEMDE ORTAYA ÇIKANLAR

-“Kaynım gönüllü aşı oldu, bi'şeycik olmadı!”

Yan etkiler konusunda atlanılan şu:

Aşılar; enjeksiyon yerinde şişlik, kızarıklık, ağrı gibi lokal veya ateş, döküntü, lenf bezlerinin büyümesi gibi sistemik etkilere sebep olabilir.

Tartışma konusu bunlar değil…

Tartışma konularından biri, aşıların ağır yan etkilerinin anında/hemen görülmediği. İşte asıl tereddüt yaratan, uzun dönem sonunda ortaya çıktığı iddia edilen aşının yan etkileri.

Mesela, kronik hastalıklara sebep olup olmadığı gibi…

Mesela, sara, alerji, tip 1 diyabet, MS hastalıklara sebep olup olmadığı gibi…

Mesela, sedef, çölyak, tiroid bezi gibi otoimmün hastalıklara sebep olup olmadığı gibi…

Bunlar ve benzerleri iddiadır/hipotezdir; henüz ispatlanmış değildir. Bu iddialara hak veren ya da çürüten çalışmalar yapılıyor, makaleler yazılıyor.

Ama. Yan etkilerin yıllar sonra ortaya çıkması ve bu uzun dönemi kapsayan araştırmaların yapılmaması aşı konusunda endişeleri artırıyor.

Şurası gerçek; aşının toptan kabulü veya toptan reddedilmesi bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Hele üstten bakan hal/tavır aşılar konusunda şüphenin çoğalmasına neden oluyor. Aşı iletişim stratejisinde sorun olduğu inatla görmezden geliniyor. “Bu bilimdir” denilerek “mahalle baskısı” kurulunca toplumun ikna olacağı varsayılıyor!

“Ölümü gösterilip sıtmaya razı etmek istiyorlar” endişesi, öyle kibirle-hakaretle yok edilemez…