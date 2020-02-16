Perihan Teyze’nin 100 lirası!..

Demokrasi Arenası bitmiş, canlı yayında konuşmacı olan CHP Meclis Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP 24'üncü Dönem Milletvekili, Jeofizik Prof. Haluk Eyidoğan ve yine CHP 24'üncü Dönem Milletvekili, Ziraat Mühendisi, Hukukçu ve Ekonomist Gökhan Günaydın'la birlikte, salonu hıncahınç dolduran Akhisarlı konuklarımızla fotoğraflar çektiriyorduk.

Bir ara yanıma çevredekilerin “Perihan Teyze” diyerek hitap ettikleri bir hanım yaklaştı.

Sarılıp öptükten ve “Seni çok takdir ediyorum, çok seviyorum” dedikten sonra kulağıma eğilerek “Çocukları okuttuğunu biliyorum. Bunu lütfen al. Gücüm bu kadarına yetiyor” dedi ve avucuma bir şey sıkıştırdı.

Önce mektup bıraktığını düşündüm.

Açınca ne göreyim?

Meğer 100 liralık bir banknot değil mi?..

★★★

Şaşırmıştım!..

O anda ne diyeceğimi bilemedim.

Uzaklaşırken bu kez ben onu koşup kucakladım.

Katkısını çok anlamlı bulduğumu ve hemen Vefalılar Derneği'ne ileteceğimi söyledim.

★★★

Akhisar'dan İzmir'e, Perihan Güner gibi iyi kalpli, bilinçli ve hayırsever insanların varlığına bir kez daha tanık olmanın eşsiz iç huzuruyla döndüm.

★★★

Çam sakızı, çoban armağanı diyebileceğimiz böylesine candan katkılar çok değerli.

Zira derneğimizin yaşarken efsaneleşen Başkanı Hakkı Baliç ile ekibinin, gerek eğitim bursu sağlarken, gerekse öğrenci yurdu ile Vefalılar Evi'ni inşa ederken ne büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve zaman zaman çaresizlik sarmalı içinde kıvrandıklarını görüyorum.

Yani bir yanda varını yoğunu, hatta yaşamlarını, çok şey borçlu olduklarına inandıkları okullarına adayanlar, diğer yanda varlık içinde yüzdükleri halde kıllarını kıpırdatmayan “Vefasızlar!..”

★★★

Ah, “Perihan Teyze” gibi eğitime gönül verenlerin emin ellere teslim ettikleri çoban armağanları bir çoğalabilse…

Bakın o zaman kalitesizliğin karanlığına sürüklenmeye çalışılan eğitimin çağdaş yolu nasıl aydınlanacak…

★★★

O nedenle Vefalılar, pek çok benzer “çoban armağanı” ile yükselen Vefalılar Evi'ni bitirdiklerinde, “Perihan Teyze”nin 100 lirasını çerçeveletip, simge katkı olarak en güzel yere asacaklar!..