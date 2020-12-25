Roma'da Papa heykelinin önünde Avrupa Birliği Anayasası'na imza attı, hamdolsun bugünleri de gördük dedi, sonra o imzayı sanki başkası atmış gibi, Avrupa Birliği'nin istekleri bizi bağlamaz dedi.

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Cemaatin ileri gelenleri, mensupları bugüne kadar ne getirdiler de geri gönderdim, yapabileceğim ne varsa yaptım, rabbim şahittir, ne istediniz de alamadınız diye sitem etti, sonra bunları söyleyen sanki kendisi değilmiş gibi, rabbim affetsin, bunların yaptıkları bizi bağlamaz dedi.

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Ayakkabı kutularından dolarlar, yatak odalarından kasalar fışkırdı, o bakanlar sanki Chp'nin bakanlarıymış gibi, bunlar bizi bağlamaz dedi.

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ABD'de Halkbank davası açıldı, hayırsever Rıza bey bülbül gibi öttü, bankanın genel müdür yardımcısını tutukladılar, ekonomi bakanımız hakkında tutuklama kararı çıkardılar, Amerikan adaletinin böyle skandal bir iddia hazırlamış olması bizi bağlamaz dedi.

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Kredi derecelendirme kuruluşları şöyle demiş böyle demiş bizi bağlamaz dedi.

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Ana muhalefet şöyle demiş, yavru muhalefet böyle demiş, bizi bağlamaz dedi.

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Neymiş, köşe yazarıymış, düşüncesini ifade ediyormuş, düşüncesini ifade etmesi beni bağlamaz dedi.

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Ekümenik meselesi bizi bağlamaz dedi.

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İsmail Kahraman'ı Tbmm başkanı yaptı, İsmail Kahraman anayasada laiklik olmamalı deyince, İsmail Kahraman bizi bağlamaz dedi.

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Trt kendisine bağlı, Apo'nun kardeşini Trt'ye çıkardılar, ben kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum, söyledikleri bizi bağlamaz dedi.

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Değerli dostum Trump'la aramızda samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var dedi, samimi dostu Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı, Trump'ın açıklaması bizi bağlamaz dedi.

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Ayasofya'yı camiye çevirmenin faturası çok ağırdır, Ayasofya idabete açılsın diyenler dünyayı tanımıyor, ben bir siyasi lider olarak, bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim dedi, sonra, Ayasofya hakkında kimin ne dediği beni bağlamaz dedi.

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Rus uçağını vurduğumuz için Rusya ambargo uyguladı, Rusya'nın yaklaşımı bizi kesinlikle bağlamaz dedi.

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Rusya'dan S400 aldığımız için ABD yaptırım kararı aldı, ABD'nin yaklaşımı bizi kesinlikle bağlamaz dedi.

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Avrupa Birliği yaptırım kararı aldı, eyy Avrupa Birliği şunu iyi bilin, Türkiye şu anda sizinle müzakere masasında olan bir ülke, bu müzakere masasında olmak bizi bağlamaz dedi.

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Uluslararası anlaşmalar Türkiye'yi anayasal olarak bağladığı için, kendisi hapis cezasına çarptırıldığında, adil yargılama yapılmadı diyerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu mu?

Başvurdu.

Kendi mahkumiyetinin sicil kaydıyla alakalı olarak, anayasal hakkım engelleniyor, hukukum çiğneniyor diyerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ikinci defa başvurdu mu?

Başvurdu.

Kendisine siyasi yasak getirildiğinde, insan haklarım elimden alınıyor diyerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne üçüncü defa başvurdu mu?

Başvurdu.

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E şimdi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'la alakalı kararı hakkında ne diyor?

Bizi bağlamaz diyor.

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Demirtaş'ın bağlama'sı meşhurdu.

Erdoğan'ın bağlama'zı meşhur.

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Yalaka medya Demirtaş'a anca iki türkü söyletmişti.

Bununki 18 senedir uzun hava.