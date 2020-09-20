Dört dörtlük dip'lomasi.

Kafamıza çuval geçirildi, sustular.

Gemimiz basıldı, sineye çektiler.

Uçağımız düşürüldü, kabullendiler.

Vatan toprağını terkettiler, Süleyman Şah türbesi'ni sırtlayıp kaçtılar.

Kardak'tan büyük 18 adamız göz göre göre işgal edildi, göz yumdular.

Denktaş'a kazık attılar, Rumları kendi elleriyle AB'ye soktular.

Kaddafi'yi sırtından hançerlediler, Libya'yı kaybettik.

Rabiacı oldular, Mısır'ı kaybettik.

Bedevilere şirin görünmek için van münüst şovu yaptılar, Arap ülkeleri İsrail'le birer birer anlaşma imzalıyor, olan Türkiye'ye oldu.

Kürdistan silahlı kuvvetlerine takvimde başka gün kalmamış gibi tam 29 Ekim'de Türkiye topraklarında resmi geçit yaptırdılar.

Esad iki haftaya gider dediler, Esad duruyor, beş milyon Suriyeli bize girdi.

ABD başkanlarının biri beyzbol sopası gösterdi, biri “salaklık yapma, akıllı ol” diye mektup gönderdi.

Parasını ödedik, F35'leri alamıyorlar.

Parasını ödedik, S400'leri kullanamıyorlar.

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Hâlâ utanmadan Lozan'ı kötülüyorlar.

Hâlâ utanmadan diplomasi dersi vermeye kalkıyorlar.

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Yaşar Yakış.

Akp'nin ilk dışişleri bakanıydı.

Bizzat şahit olduğu yanlışlar nedeniyle, Akp'yle yollarını ayırdı.

Akp'yi yerden yere vurdu.

Akp'den ihraç edildi.

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Abdullah Gül.

Akp'nin ikinci dışişleri bakanıydı.

Şimdi, Chp ikna olsa Chp'den cumhurbaşkanı adayı olacak, o derece.

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Ali Babacan.

Akp'nin üçüncü dışişleri bakanıydı.

Akp'den istifa etti.

Akp'nin memlekete öylesine zararlı olduğunu düşünüyor ki, Akp'yi iktidardan indirmek için yeni parti kurdu.

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Ahmet Davutoğlu.

Akp'nin dördüncü dışişleri bakanıydı.

Akp'den ihraç edildi.

Akp'nin memlekete öylesine zararlı olduğunu düşünüyor ki, Akp'yi iktidardan indirmek için yeni parti kurdu.

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Akp'nin dört dışişleri bakanı oldu.

Dördü de Akp'ye karşı iyi mi!

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Dördü de Akp'ye isyan etti.

Dördü de gördüğü saçmalıklara tahammül edemedi.

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Dört dörtlük dip'lomasi.

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(Mevlüt Çavuşoğlu beşinci… Bu kronolojiye göre, yakında o da ayrılıp yeni parti kurarsa sürpriz olmaz yani.)

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Asrın nankörlüğüyle Lozan'a ağız burun kıvırıyorlar ama…

Akp'nin diplomaside Türkiye tarihinin ve hatta dünyanın en başarısız partisi olduğunun bizatihi kanıtı, kendi dışişleri bakanlarıdır!