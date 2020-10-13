Ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu, İzmir'e füze saldırısı düzenledi.

Gece karanlığında peşpeşe yağan ve konutlara isabet eden füzeler nedeniyle Bursa'da dördü kadın 11 sivil hayatını kaybetti.

Hain füze saldırısından hemen sonra, Ermenistan ordusuna ait topçu birlikleri Sivas'ı vurdu, Gaziantep'te enkaz altında kalanlar var.

Savaş suçu işleyen Ermenistan geçen hafta da sivilleri hedef almış, Elazığ'a füze saldırısı yapmıştı, yaralananlar olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı sarayından yapılan açıklamada, “Kars'a düzenlenen ve sivilleri hedef alan füze saldırısı, Ermenistan'ın terörist bir devlet olduğunu bir kez daha ortaya koydu” denildi.

Ermenistan'ın Çankırı'ya düzenlendiği füze saldırısıyla ilgili olarak Rus dışişleri bakanıyla telefonda görüşen Türkiye Cumhuriyeti dışişleri bakanı, “Ermenistan'ın İzmir'e düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz” dedi.

Milli savunma bakanlığı, Ermenistan'dan Bursa'ya yapılan füze saldırısının “kabul edilemez” olduğunu belirtirken, Tbmm'de ortak bildiri yayınlandı, Ermenistan'ın Gaziantep'e saldırısı kınandı.

Ermenistan füzelerinin Elazığ'a düştüğü anlar, cep telefonlarıyla saniye saniye böyle kaydedildi.

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Bu rahatsız edici cümleleri, biraz olsun rahatsız olalım diye yazdım.

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Gazetelerimizde yayınlanan haberlerden topladım.

Şehirlerimizin isimlerini çıkarın…

Her şehrin yerine Gence yazın.

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Çünkü, Ermenistan tarafından füze saldırısına uğrayan Azerbaycan'ın Gence şehri, yukarda adı geçen şehirlerimizin “kardeş şehri…”

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(Ermenistan'ın sivillere füze saldırısı tüm dünyaya bir kez daha ibretle göstermiştir ki… Yüz yıldır “soykırıma uğradık” palavrasını söyleyen Ermenistan, masum sivilleri katletme uzmanıdır.)

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(İnsanlık tarihi bir kez daha ibretle görmüştür ki… Ermenistan, mertçe savaşmak yerine, masum kadınları çocukları işte böyle kalleşçe katleder, sonra “mağdur oldum” diye ağlar.)

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(Ama…)

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İzmir'de mesela, ya da Bursa'da, kaç kişinin haberi var Gence'yle kardeş şehir olduğumuzdan?

Sivas'la Gaziantep'le kardeş olmasının ne faydası var Gence'ye?

Kardeşimize füze yağıyor, kardeş olarak ne yapıyor Elazığ veya Çankırı?

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Türkiye'nin 20 şehri, Azerbaycan şehirleriyle kardeş şehir.

Somut olarak ne işe yarıyor biliyor musunuz?

Kardeş şehir ayaklarıyla Azerbaycan'a avanta seyahatlere giden politikacılarımızın, belediyecilerimizin sayısını toplayın, iddia ediyorum, Ermenistan ordusunun mevcudundan fazladır!

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Tbmm'nin resmi internet sitesine girin Allah aşkına… Parlamentolararası dostluk grupları listesinden Azerbaycan dostluk grubunu seçip, faaliyetler bölümünü tıklayın.

Bugüne kadar tek faaliyet ne biliyor musunuz?

Türkiye-Azerbaycan dostluk grubu başkanı ve beraberindeki heyetin Azerbaycan'ı ziyareti!

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Kardeşe füze yağıyor kardeşim…

Osuruktan kınamalar yetmedi mi artık?