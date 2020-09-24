Herkes test yaptırıyor…

Acaba negatif miyim, pozitif miyim?

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Halbuki hiç öyle boşuna test mest yaptırmanıza gerek yok.

Pozitifsiniz.

Hepimiz pozitifiz.

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Bakın mesela, dün güya uzaktan eğitim başladı, bismillah başlar başlamaz sistem çöktü, ders daha başlamadan durdu.

Milli eğitim bakanına sordular.

“Sistemin çökmesi aslında bizim açımızdan olumlu bir gelişme, demek ki bu kadar yoğun bir talep var” dedi.

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Pozitif tarafından bakan bir bakan yani!

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Farzedelim, et fiyatları uçuyor…

Asrın liderimiz derhal izah ediyor.

“Ülkemizde et fiyatlarının yüksek seyretmesinin sebebi, refah seviyemizin artması ve talepte yaşanan yükseliş” diyor.

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Refah seviyemiz artmasa ne olacak demek ki?

Et ucuz olacak.

E, hamdolsun ki refah seviyemiz artıyor.

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“Niye saman ithal ediyoruz?” diye soruyorlar.

Tarım bakanımız cevap veriyor.

“Paramız var ki ithal edebiliyoruz” diyor.

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Maazallah, ya paramız olmasa?

Şükredin, negatif düşünmeyin.

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Ormanlarımız yanıyor…

Akp milletvekili yüreklerimize su serpiyor, “yanan ağaçlar mangal kömürü olarak ekonomimize kazandırılacak” diyor!

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Euro dokuz lirayı geçti ama, hazine bakanımıza göre “2020 yılını pozitif kapatacağız.” / Her üç gençten biri işsiz geziyor ama, çalışma bakanımıza göre “istihdamda pozitif gelişmeler var.” / Sudan sebeplerle tutukladıkları insanlar cezaevlerine sığmıyor ama, adalet bakanımıza göre “yargıya duyulan güven olumlu.” / 7 bin 600'den fazla insanımız öldü ama, altı aydır her akşam açıklama yapan sağlık bakanımızın olumsuz herhangi bir açıklamasını duymadık, hatta “salgın başladığından beri, geçen yıla göre Türkiye'deki toplam ölüm sayısının azaldığını” bile açıkladı. / Dışişleri bakanımıza göre “cumhurbaşkanımızla Trump arasında olumlu bir yaklaşım var.” / Savunma bakanımıza göre, ABD'yle Rusya'yla İran'la Libya'yla “olumlu görüşmeler” yapıyoruz. / Turizm bakanımıza göre “virüs salgını Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez.” / Ticaret bakanımıza göre “ihracat rakamları kalkınmamıza olumlu yansıyor.” / Spor bakanımıza göre, liglerin ertelenmesi “olumlu bir gelişme”yken, liglerin yeniden başlaması “olumlu bir gelişme.” / Sanayi bakanımıza göre “üretimdeki pozitif trendimiz devam ediyor.” / Diyanet işleri başkanımız bile maaşallah pozitif, “bizim geleneğimizde pozitif bilimle dini ilim arasında ayrım yok” diyor.

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Muhalefetin negatif çabalarına rağmen, ne mutlu bize ki, memlekette pozitif olmayan herhangi bir durum yok.

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Negatif çıka çıka sadece, “vatandaşın ekonomiye duyduğu güven” negatif çıkıyordu.

Tüik hesaplama yöntemini değiştirdi.

“İşsiz misiniz?” sorusunu sormaktan vazgeçtiler.

“Borcunuz var mı?” sorusunu sormaktan vazgeçtiler.

“Para biriktirebiliyor musunuz?” sorusunu sormaktan vazgeçtiler.

“Gelecekten umutlu musunuz?” sorusunu sormaktan vazgeçtiler.

Böylece, vatandaşın ekonomiye güveni ne çıktı kardeşim?

Pozitif çıktı.

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Zaten o yüzden, Moody's kredi notumuzu negatif'e çevirdiğinde nasıl isyan ettik?

Şerefsiz Moody's, biz pozitifiz!

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Lütfen girin internete, asrın liderimizin müjdelerini okuyun…

“Döviz kurlarında olumlu gelişmeler yaşanıyor.” / “Yerli ve milli aşı konusunda olumlu sinyaller var.” / “Libya'da olumlu adımlar görülüyor.” / “Rusya'nın Suriye'deki tutumu olumlu.” / “Ekonomide olumlu ivme yakaladık.” / “Salgınla mücadelede pozitif ayrışan ülkelerden biri olduk.” / “Pozitif büyüyoruz.” / “Doğalgaz bulduk, pozitif gelişmeler devam edecek.”

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ABD'ye giderken ne demişti?

“Pozitif duygular içindeyim.”

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Memleket komple pozitif.

Hiç boşuna test yaptırmayın.