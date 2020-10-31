Cape Verde diye bir ülke var.

Yeşil Burun anlamına geliyor.

Atlas Okyanusu'nda.

Senegal açıklarında takımada.

Eskiden en önemli “köle” merkeziydi.

Balıkçılık olmasa, hepsi aç.

Para birimi Eskudo.

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Bhutan.

Himalaya Dağları'nda.

Neredeyse anca helikopterle gidilen bir ülke, o kadar yüksek.

Dzongkha diye bir lisan konuşuyorlar.

Para birimi Ngultrum.

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Angola.

Afrika'da.

Ovimbundu, Bakongo, Ambundu, Mestiços gibi etnik gruplar var, kimisi Kimbundu lisanı konuşuyor, kimisi Chokwe lisanı konuşuyor, kimisi Portekizce konuşuyor, kimisi Kongoca konuşuyor, memlekette kimse kimsenin ne dediğini anlamıyor.

Sadece para birimleri ortak, Kwanza.

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Sao Tome ve Principe hiç duydunuz mu?

Dobra dobra söyleyeyim, ben duymamıştım.

Zaten sanırım o yüzden para birimi, Dobra.

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Tonga.

Okyanusya'da.

Para birimi Pa'anga.

Bir Pa'anga 3.5 lira.

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Aruba.

Karayip Denizi'nde.

Sokakta yürürken dikkat etmezsen denize düşüyorsun, o kadar küçük bir ada ülkesi… Turizmle geçiniyor.

Para birimi Florin.

Bir Florin 4.7 lira.

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Şimdi sıkı durun lütfen… Afganistan, Alan adaları, Almanya, ABD, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Aruba, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahama, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Batı Sahra, Belçika, Belize, Benin, Bermuda, Beyaz Rusya, Bhutan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana, Brunei, Bulgaristan, Burkina Faso, Brundi, Büvete adası, Cape Verde, Cayman adaları, Cebelitarık, Cezayir, Cibuti, Cocos adaları, Cook adaları, Curacao, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Doğu Timor, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Ekvador Ginesi, El Salvador, Endonezya, Eritre, Ermenistan, Estonya, Etiyopya, Falkland adaları, Faroe adaları, Fas, Fiji, Fildişi Sahili, Filipinler, Filistin, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Grenada, Grönland, Guadalup, Guam, Guatemala, Guernsey, Guyana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Güney Kore, Gürcistan, Haiti, Heard ve McDonald adaları, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Honduras, Hong Kong, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Jamaika, Japonya, Jersey, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kiribati, Kolombiya, Komor, Kongo, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Kore, Küba, Laos, Lesoto, Letonya, Liberya, Libya, Liechtenstein, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macao, Macaristan, Madagaskar, Makedonya, Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Malta, Man adası, Mauritius, Marshall adaları, Martinik, Mauritius, Mayotte, Meksika, Mısır, Mikronezya, Moldova, Moğolistan, Monako, Montserrat, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru, Nepal, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Niue, Noel adası, Norfolk adası, Norveç, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Pakistan, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Ruanda, Rusya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Granada, Samoa, San Marino, Sao Tome ve Principe, Senegal, Sırbistan, Seyşeller, Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Slovenya, Solomon adaları, Somali, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Suriye, Suudi Arabistan, Svaziland, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tataristan, Tayland, Tayvan, Togo, Tonga, Trinidad Tobago, Tunus, Tuvalu, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Vatikan, Venezuella, Vietnam, Virgin adaları, Yemen, Yeni Zelanda, Yunanistan, Zambiya, Zimbabve.

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Liste bu kadar.

Çünkü dünya bu kadar.

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Türk Lirası, yılbaşından bu yana bütün bu ülkelerin para birimlerinden daha fazla değer kaybetti.

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Yılbaşından bu yana dünyada sadece Brezilya'nın para birimi Real bizden kötü durumdaydı… Geçen haftaki değer kaybımızla, Brezilya Real'inden de daha kötü olmayı başardık.

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Kelimenin tam manasıyla “dünya lideriyiz” yani.

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Türkiye'yi şahlandıran asrın yöneticilerimizi tebrik ediyorum.

Yurttaş olarak şahlanışa biraz ara vermelerini rica ediyorum.

Canım İzmirim…

Ne 2020'ymiş be kardeşim, hakikaten tahammülümüz kalmadı artık.

Yarın.