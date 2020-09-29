Sert tepki gösteriyor kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz

Asrın liderimiz, Ermenistan'ın saldırısına çok sert tepki gösterdi, “şiddetle kınıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı yardımcımız, Ermenistan'ın saldırısının “kabul edilemez” olduğunu belirterek “şiddetle kınıyorum” dedi.

Dışişleri bakanımız ve milli savunma bakanımız, Ermenistan'a ayrı ayrı çok sert tepki gösterdiler, alçak saldırının kesinlikle “kabul edilemez” olduğunu belirterek “şiddetle kınıyoruz” dediler.

Akp sözcüsü “şiddetle kınıyoruz” derken, Akp genel başkanvekili “şiddetle kınıyorum” dedi, cumhurbaşkanlığı sözcüsü ise çok sert tepki göstererek “şiddetle kınıyoruz” dedi.

Ermenistan'ın saldırısı hükümetle muhalefeti tek yumruk yaptı, Tbmm'de ortak bildiri yayınlandı, Akp, Chp, Mhp ve İyi Parti'nin imzaladığı bildiride “Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz” denildi.

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Buraya kadar okuduğunuz “kınama” mesajları ne zaman yayınlandı biliyor musunuz?

Yeni değil.

Teee üç ay önce.

Ermenistan'ın temmuz ayındaki saldırısından sonra yayınlandı!

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Ve dün…

Ermenistan ordusu Azerbaycan köylerine yine saldırdı.

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Hadi bakalım, aynı terane gene başladı.

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Asrın liderimiz, Ermenistan'ın saldırısına çok sert tepki gösterdi, “şiddetle kınıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı yardımcımız, Ermenistan'ın saldırısının “kabul edilemez” olduğunu belirterek “şiddetle kınıyorum” dedi.

Dışişleri bakanımız ve milli savunma bakanımız, Ermenistan'a ayrı ayrı çok sert tepki gösterdiler, alçak saldırının kesinlikle “kabul edilemez” olduğunu belirterek “şiddetle kınıyoruz” dediler.

Akp sözcüsü “şiddetle kınıyoruz” derken, Akp genel başkanvekili “şiddetle kınıyorum” dedi, cumhurbaşkanlığı sözcüsü ise çok sert tepki göstererek “şiddetle kınıyoruz” dedi.

Ermenistan'ın saldırısı hükümetle muhalefeti tek yumruk yaptı, Chp, Saadet, Deva ve Refah Partisi genel başkanları “şiddetle kınıyoruz” derken, İyi Parti genel başkanı “kabul edilemez” dedi, Gelecek Partisi genel başkanı Ahmet Davutoğlu ise Azerbaycan Türkçesi'yle mesaj yayınladı, “şiddətlə qınayıram” dedi.

İstanbul, İzmir, Trabzon ve Manisa büyükşehir belediye başkanları “kınıyorum” derken, Ankara, Adana ve Denizli büyükşehir belediye başkanları “şiddetle kınıyorum” dedi, Erzurum büyükşehir belediye başkanı ise “en sert şekilde kınıyorum” dedi.

Türkiye barolar birliği “kabul edilemez” olduğunu belirtip “şiddetle kınıyoruz” derken, diyanet işleri başkanı çok sert tepki göstererek “şiddetle kınıyorum” dedi.

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Bu iş kınamayla olsaydı…

Türkiye rakipsiz “süper güç” olurdu!

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Canım Azerbaycan…

Arkasına Rusya'yı alan Ermenistan maazallah Bakü'ye kadar gelse, biz hâlâ “kabul edilmez” bulur, “şiddetle kınarız” haberiniz olsun.