Türkiye’ye Çin virüsü girebilir mi?

Datça'da Myanmarlılar yakalandı.

Nerden girdiklerini bilmiyoruz, çıkarken yakalandılar.

Balıkesir'de Eritreliler yakalandı.

Adana'da Sri Lankalılar yakalandı.

Suriyelileri zaten artık yakalamıyoruz, kafalarına göre, istedikleri yerden giriyorlar, istedikleri yerden çıkıyorlar.

Fatih Sultan Mehmet'in adını taşıyan Fatih'te kaçak Suriyelilerle kaçak Cezayirliler bıçaklı kavga yaptı.

Bağcılar'da kaçak İranlı sahte polisler kaçak Libyalıları soydu.

Beykoz'da kaçak Afgan işçi pazarı kuruluyor.

Çanakkale'de kaçak Ruandalı ve Kongolular yakalandı.

Zonguldak'da Ugandalılar yakalandı.

Bodrum'da Nepalliler yakalandı.

Türkiye'de son beş yılda 1 milyon 219 bin kaçak göçmen yakalandı.

Sırf geçen yıl yakalanan kaçak göçmen sayısı 454 bin kişi!

Sınırlarımız folofoş olduğu için, kaçak girenlerin sayısı her yıl katlanarak artıyor.

Mersin'de Moritanyalılar yakalandı.

Sivas'ta Burkina Fasolular yakalandı.

Vietnamlılar yakalandı birader… Vietnam'la aramızda 11 bin kilometre var, Türkiye'ye gelene kadar dokuz tane ülke geçmeleri lazım, bu kadar çetrefilli güzergahta tecrübeli rehberler bile yolunu şaşırır, kaçak giriş yapan Vietnamlıları anca Bursa'da yakaladılar.

Bunlar yakalananlar tabii… Yakalanmayanları varın siz hesap edin.

Memlekete enlemesine giren var, boylamasına giren var, çapraz geçen var, inanmayan internette videolarını seyretsin, Türkiye'yi İran'a bağlayan E80 karayolundan yürüyerek geliyorlar, yürüyerek!

Elazığ'da trafik kontrolü yaptılar, Bangladeşliler yakalandı.

Beyazıt'ta Laleli'de üç dakika dolaş, kamuflajlı tipleri gör, Afganistan'daki Taliban bunların yanında mösyö kalır.

Kumkapı'da Somali Sokağı var, bütün Afrika milletleri orada, Somalili manav var, Ganalı otoparkçı var, Etiyopyalı çaycı var, hepsi kaçak, tek kelime Türkçe öğrenmeden altı yıldır burada yaşayanlar var.

İstiklal Caddesi'nde Arapça ve Svahili lisanı konuşuluyor, Kamerunlu gözlük satıyor, Ruandalı çakmak satıyor, Togolu parfüm satıyor, Tunuslu saat satıyor, zabıta başına 60 Tanzanyalı düşüyor.

Semt pazarında tezgah açan Çinliler var, kaçak Çinli pasajı var.

İzmir'deki oteller sokağı'na git, kahvede can yeleğiyle oturanları görürsün, can yeleklerini tekneye taşımak için ekstra kamyonet masrafı çıkmasın diye, daha oteldeyden dağıtıyorlar.

Antalya'da yüz küsur Kenyalı yakalandı, “milli atletiz, Runtalya maratonuna katılmak için geldik” dediler, atletizm federasyonu soruşturdu, milli'yiz diyen arkadaşları Kenya'da tanıyan yok.

Trabzon maratonunda çakma Etiyopyalılar yakalandı.

Avrasya maratonuna katılmak üzere her yıl beş bin civarında Afrikalı atlet kayıt yaptırıyor, 500'ü katılırsa öp başına koy, çünkü, organizasyon komitesine “atletim, maratona katılmak istiyorum” diye mektup yazıyorlar, davet mektubu gönderiliyor, davet mektubunu kapan, soluğu İstanbul'da alıyor, sonra ara ki bulasın.

Dünya insanlık tarihinde sadece bu ülkede, başbakanın yatıyla insan kaçakçılığı yapılıyor… Tansu Çiller'in başbakanken kullandığı, bilahare sattığı “President” isimli yatı Bandırma'da bastılar, kamaralardan Suriyeli Pakistanlı Afgan çıktı, bu üçüncü yakalanışı oldu, vapur seferi gibi çalışıyor.

Camide uyurken imamın ihbarı üzerine yakalanan kaçak Cezayirliler var, çöp kamyonunda Faslılar yakalandı, okul servisinde Senegalliler yakalandı, Düzce'de 57 kişilik otobüsü durdurdular, 157 Afgan çıktı, matruşka gibi içiçe koysan gene sığmaz, bunlar sığmış, Sakarya'da jandarma ekipleri şehirlerarası asfaltta ellerinde bavullarla yürüyen 90 kişilik grubu durdurdu, hayrola hemşerim diye sordular, meğer Pakistanlıymışlar, kaçakçılar yolda bırakmış, yürüye yürüye Edirne'ye gidiyorlarmış, Konya'da köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırılan gariban, kaçak Afgan çıktı.

İskenderun'da tır dolusu kaçak papağan yakalandı, Tekirdağ'da kaçak kuğu yakalandı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda sokulan kaçak kediler yakalandı, Kars'ta kaçak yavru köpekler yakalandı, Hatay'da 20 bin kaçak akvaryum balığı yakalandı, Edirne'de kanguru yakalandı arkadaş, kaçak kanguru girmiş memlekete… Ukrayna'da herifin birini limanda yakaladılar, Türkiye'ye spor çantalarının içinde aslan yavruları götürdüğü ortaya çıktı, İstanbul'da kaçak arılar yakalandı, Muğla'da kaçak maymun yakalandı, Aydın'da kaçak piton yakalandı, Van'da kaçak develer yakalandı, İstanbul'da alıcı kılığına giren polis internetteki satış reklamına telefon etti, kaçak timsah yakalandı, 1.5 metre boyunda, Bulgaristan'dan sokmuşlar, Tekirdağ'da kaçak kertenkele yakalandı, İstanbul Sancaktepe'de terör propagandası yapan şüphelinin evi basıldı, kaçak tarantula ve kaçak iguanalar yakalandı, Avustralya'dan getirip yurda sokmuşlar.

Kaçak göçmen Afganlı, Zonguldak'ta kaçak madende çalışırken öldü.

İstanbul'da fabrika yandı, kaçak Özbek işçiler can verdi.

İstanbul'da mobilya atölyesi yandı, bir kaçak göçmen hayatını kaybetti, zavallının bırakın hangi ülkeden geldiğini, adını bile kimse bilmiyordu.

Kaçak Pakistanlı çocuklara çöp bidonlarından kağıt toplatıyorlar.

Türkiye'de maden, inşaat ve tekstil sektöründe 20 bin Çinli çalışıyor.

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Hal böyleyken…

İstanbul havalimanına termal kameralar yerleştirildi.

Aman ha…

Çin virüsü kapmış yüksek ateşli yolcu gelirse hemen yakalayacağız, Türkiye'ye sokmayacağız!

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Şarbonlu et yedirdiler millete.

Millet hâlâ Türkiye'ye virüs bulaşır mı acaba diye merak ediyor.