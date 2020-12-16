Yoksulluk sorun olmaktan çıktı

Asrın liderimiz çok mütevazı insandır.

Bi lokma bi hırka çalışır.

Kendisinden hep “bu fakir” diye bahseder.

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Eminim hatırlarsınız, ABD'ye posta koyarken ne demişti mesela?

Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı, ne Cumhuriyet'in çömez devleti var, “bu fakir” görevde olduğu sürece bu böyle biline demişti.

Tam o günlerde, 120 milyon dolara yeni uçak aldığı ortaya çıkmıştı.

Değişik dizayn önerileri getirdiler, iç tasarımını ben yaptım demişti.

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Cumhurbaşkanı seçildikten sonra milletle dertleşti.

Ahhh benim kardeşlerim ahh, “bu fakir kardeşiniz” hiçbir zaman sultan olmanın gayreti içinde olmadı dedi.

Bir milyar küsur dolar harcayıp, 1.150 küsur odalı saray yaptırdı.

Buckingham Sarayı'nın dört misli, Beyaz Saray'ın altı misli, Kremlin Sarayı'nın sekiz misli, Elysee Sarayı'nın 25 misli büyüklüğündeydi.

İtibardan tasarruf olmaz dedi.

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Tek adam seçildikten sonra yine tevazu gösterdi, asla kişisel ikbal peşinde değiliz, hamdolsun benim milletim “bu fakiri” bir faninin görebileceği tüm makamlara getirdi, bir insan daha ne isteyebilir ki dedi.

Bizler de hakikaten daha ne isteyebilir acaba diye düşünüyorduk ki… Vahdettin Köşkü'nü, Dolmabahçe Sarayı'nı, Beylerbeyi Sarayı'nı, Huber Köşkü'nü, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nü, Beykoz Kasrı'nı, Savarona'yı istedi, Abdülaziz'in altın varaklı padişah koltuğunu kullanmaya başladı, Marmaris'e 300 yazlık saray, Ahlat'a göl manzaralı saray yaptırmaya başladı.

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Trt'de programa katıldı, ne kadar mütevazı olduğunu anlattı, “fakir”lerin evlerine giderek yer sofrasında iftar yaptığını söyledi, benim bu “fakir” evlerine gitme geleneğim taa belediye başkanlığımdan başlar, “fakir” evlerini ziyaret etmek insanın yorgunluğunu alıyor, insana enerji veriyor dedi.

Kendi sarayında, insana enerji vermesi için, chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothie, starex meyvesi eşliğinde aloevera, pataşur içinde çerkez tavuğu, tartalet içinde humus, zencefilli somon suşi, susamlı levrek simidi ikram edildiği ortaya çıktı.

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Ramazan münasebetiyle konuştu, petrol zengini ülkeleri fırçaladı, bunlar çıkardıkları petrolün sadece zekatını “fakir”lere verseler dünyada “fakir” kalmaz dedi.

Petrol zengini Katar şeyhinin, “bu fakir”e iki katlı, asansörlü, yedi yatak odalı, donanımsız hali bile 2.5 milyar lira değerinde olan, Boeing 747-8 model uçak hediye ettiği ortaya çıktı.

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Aile bakanımız Zehranım, sanırım bu nedenle “yoksulluk Türkiye için sorun olmaktan çıktı” dedi.

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Memlekette bi tek asrın liderimiz fakir'di…

2021 yılında sorgusuz sualsiz harcaması için 10 milyar lira bütçe ve örtülü ödenek ayrılınca, hamdolsun son fakir'in sorunu da çözüldü demek ki!