Brownie tarifi için: Malzemeler

4 paket bitter çikolata

1 su bardağı tereyağı

3 yemek kaşığı varsa taze yoksa kuru lavanta

3 yumurta

1, 5 su bardağı esmer şeker

1, 5 su bardağı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 çay kaşığı tuz

Özel notlar

Bu tarif için lavanta alırken mutlaka güvendiğiniz bir çiçekçi yada aktardan alın. Ben sokakta satılan lavantalara pek güvenmiyorum. Biraz bol malzemeli ama çikolatanın tadına varacağınız bir tarif olacak.

Brownie tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Benmaride çikolataları, tereyağı ve lavantaları en ağır şekilde eritelim. Aynı anda başından ayrılmadan ufak ufak karıştırıyoruz.

Adım 2:

Yumurta ve şekeri krema haline gelinceye kadar karıştıralım. Eğer vakit varsa sarısı ve beyazını şekeri 2' ye bölerek çırpmanızı tavsiye ederim. Böylece çok daha kabarık bir ürün elde ederiz. Daha sonra un, nişasta ve tuzu da ekleyerek kabarıklığı gitmeden spatula ile ağır ağır karıştırıp en son çikolata sosunu da ekleyip 180 derece fırında 18 dakika kadar pişiriyoruz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…