Kıymalı ıspanak yemeği tarifi

Kıymalı ıspanak yemeği: Malzemeler

1 kg ıspanak

1 orta boy soğan

1 tatlı kaşığı zencefil rendesi

Domates rendesi

Arpa şehriye

Sarımsak

250 gram kıyma

4 adet yumurta

Tuz-karabiber

Zeytinyağı

Özel notlar

Ispanak yemeği tek başına çok fazla ekmek yediriyor yanında doyurucu eşlikçisi olsun derseniz bu tarifi de not edin!

Kıymalı ıspanak yemeği: Tarif

Adım 1:

Düdüklüde soğanları piyazlık doğrayıp zeytinyağında sarımsaklar ile birlikte kavuruyoruz. Üzerine orta boyda doğradığımız ıspanaklarıi iyice yıkanmış arpa şehriye ve zencefil rendesini ekleyip ıspanakları çok da öldürmeden kavurmaya devam edelim. Düdüklünün kapağını kapatmadan domates rendesini, tuz-karabiber ekleyip dakika kadar düdüklüde pişirelim.

Adım 2:

Küp küp doğradığımız soğanları ve kıymayı yağsız tavada kavuralım. Tuz ve karabiberini ekledikten sonra yumurtaları kırıp tavanın kapağını kapatalım.

Adım 3:

Aynı servis tabağında bir tarafında doyurucu kıymalı yumurta diğer tarafta arpa şehriyeli ıspanak. Hem kolay hem doyurucu

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…