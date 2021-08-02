32 milyona üçüncü doz aşı gelecek ay başlıyor

Birleşik Krallık'ta gündem üçüncü doz aşı... Yetkililer gelecek aydan itibaren Pfizer/BioNTech'in üçüncü doz aşısının yapılmaya başlanacağını duyurdu.

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Corona virüsü salgını, Delta varyantıyla birlikte boyut değiştirirken, Birleşik Krallık’ta üçüncü doz aşı tartışması devam ediyor. İngiltere’nin köklü gazetelerinden Telegraph, gelecek ay üçüncü doz aşıların uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Gazeteye konuşan yetkililer 32 milyon kişiye gelecek ay üçüncü doz aşı yapılacağını açıkladı. 2.000 eczanenin aşılama programına dahil edileceği belirtilirken haftada ortalama 2.5 milyon doz aşı yapılması planlanıyor. Aşının etkisinin zaman içinde azalmasından dolayı yetkililerin harekete geçtiği kaydedildi.

İlk aşamada 50 yaşın üzerindekilerle bağışıklık sistemi düşük olanlara üçüncü doz corona virüsü aşısı yapılacağı belirtildi. Telegraph’ta yer alan planda corona virüsü aşılama sürecinin 6 Eylül’de başlayacağı ve Aralık ayında sona ereceği de kaydedildi.

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