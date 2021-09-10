6 gün parti yaptı, bebeğinin açlıktan ölümüne neden oldu

İngiltere'de Verphy Kudi isimli kadın, 18 yaş doğum günü için 6 gün boyunca 20 aylık bebeğini evde yalnız bıraktığını itiraf etti. Bebeğin açlıktan ölümüne neden olan cani anneye hapis cezası verildi.

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Korkunç olay İngiltere’de meydana geldi. 2019 yılının Aralık ayında 18’inci yaş doğum günü için eğlenmeye çıkan Verphy Kudi, 20 aylık bebeğini evde bıraktı. Genç kadın Londra’ya erkek arkadaşının yanına doğum gününü kutlamak için gitti.

Geri döndüğünde ise, 20 aylık bebeğini kaskatı bir şekilde ölü buldu. Acil servisi aramadan önce 3 saat boyunca ölü bebeğiyle yalnız kalan Kudi, bu süreçte ne yapacağını düşündüğünü aktardı.

‘ÇOK ACI ÇEKMİŞ’

Savcılıktan yapılan açıklamada, küçük bebeğin dairede yalnız olduğu günler ve geceler boyunca çok acı çekmiş olduğu ve buna bağlı olarak da açlık ve susuzluktan öldüğü belirtildi.

Yargıç Christine Laing hayatının kaybeden bebeği “ihtiyaçlarını karşılamak için annesi olarak tamamen sana güvenen çaresiz bir çocuk” olarak tanımladı. Laing, “O hayatının son günlerinde acı çekerken, doğum gününüzü arkadaşlarınızla kaygısız bir şekilde kutlayabilmeniz dayanılmaz.” dedi.

Ortaya çıkarılan kamera görüntülerinde, Kudi’nin evden uzak kaldığı

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beş gün 21 saat ve 58 dakika boyunca bebeğin yalnız başına kaldığı ortaya çıkarıldı.

BBC’de yer alan habere göre, genç kadının bebeğini daha önce de yalnız bırakıp gittiği ortaya çıkarken mahkeme şuan 19 yaşında olan Kudi’yi dokuz yıl hapis cezasına çarptırdı.