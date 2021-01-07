6 Ocak ‘GELİYORUM’ dedi! İşte ABD tarihine geçen olayın perde arkası…

ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington DC’de düzenlediği mitingin ardından Trump destekçileri Kongre binasını bastı. ABD Kongresi o esnada yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanmıştı.

ABD tarihine geçen eylem tüm dünyayı şoke ederken arka planına bakıldığında olayların bu noktaya adım adım geldiği görülüyor.

Kasım ayında yapılan seçimleri Joe Biden’a açık farkla kaybeden ABD Başkanı Donald Trump sonrasında defalarca sonucu kabullenmediğini söylemiş ve seçimlerde hile yapıldığını öne sürmüştü. Trump, dün ABD Kongresi'nin yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplandığı 6 Ocak’ta bir miting düzenledi.

Haftalar boyunca Trump ve destekçileri 6 Ocak 2021 tarihini ‘hesaplaşma günü’ olarak ilan etmişti. Washington’ta toplanma nedeni olarak ‘Amerika’yı kurtarmak’ ve ‘Hırsızlığı durdurmak’ sloganları seçilmişti. Ancak Trump’ın ortaya attığı komplo teorileri ve seçimde hile iddialarını destekleyecek kanıt bulunamamıştı. Ancak bu detay Trump ve destekçilerini durdurmaya yetmedi.

Gün geldiğinde ise Başkan Trump mitinge gelen binlerce kişiyi tahrik edici bir konuşmayla ateşledi. Sonrasında ABD tarihinde benzeri olmayan bir olay yaşandı. Kongre binası işgal edildi.

Detaylar ilgili haberde:

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ENGELLENEBİLİR MİYDİ?

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, olayların en rahatsız edici kısımlarından birinin ‘öngörülebilirliği’ olduğunu belirtiyor ve Trump’ın ülkenin takviminde 6 Ocak’ı yuvarlak içine aldığını söylüyor.

Trump’ın aksiyonları da onları destekler nitelikte. ABD Başkanı 19 Aralık 2020’de attığı tweet’te, “6 Ocak’ta D.C.’de büyük bir protesto var. Orada ol, çok çılgın olacak!’ yazmıştı. Onu destekleyenler de Trump’ın sözünü dinleyeceklerdi. O tweet’in ardından sosyal medya kaynamaya başladı.

SOSYAL MEDYADA TÜYLER ÜRPERTEN KONUŞMALAR

Facebook tarafından dün kapatılan ve gösterilerin koordine edildiği Red-State Secession grubunda bir üye, “Eğer medeniyeti korumak için güç kullanmaya hazır değilseniz, o zaman barbarlığı kabul etmeye hazır olun” sözlerini alıntı yapmıştı. Söz konusu paylaşımın altına silahlarının fotolarını paylaşan düzinelerce yorum geldi. Bu silahları mitinge getirmeyi planladıklarını söylüyorlardı. Ayrıca Biden’ın başkanlığının resmi olarak onaylanacağı oturumu tersine çevirmek için Kongre binasını işgal etmekten bahsedenler de oldu.

Aynı grubun üyeleri Red-State Secession’daki 8 bin üyeye Washington D.C.’deki ‘düşmanların’ ev adreslerini sordu. Gruba göre bu düşmanların arasında federal hakimler, Kongre üyeleri ve ilerici politikacılar vardı.

'YANKI ODALARININ GERÇEK HAYATA ETKİSİ' Stanford Üniversitesi'nde internet hareketlerini inceleyen araştırmacı Renee DiResta'ya göre Kongre binasının işgaline varan eylemler, seçim hilesi iddialarının yeşerdiği kapalı sosyal medya ağlarının bir sonucu: 'Bu yankı odalarının gerçek dünyaya etkisini gösteriyor.'

BAŞLANGIÇ TARİHİ: 4 KASIM

ABD tarihine geçecek Kongre işgalinin kökeni Trump’ın Biden’a kaybettiği seçimden bir gün sonrasına, 4 Kasım’a dayanıyor. O gün ilk kez ‘Hırsızlığı durdur’ grubu Facebook’ta kuruldu. Hızlıca büyüyen grup bir noktada her saniyede 100 yeni üye kazanmaya başladı. Facebook grubu kapatmadan önce üye sayısı 320 bini bulmuştu. Ancak kapatmak çözüm olmuyordu. Sürekli yeni ‘Hırsızlığı Durdur’ grupları beliriyordu. Facebook kapatma konularında daha agresif bir tavır alınca aşırı sağ gruplar daha az regülasyon olan sosyal medya sitelerine kaymaya başladı.

Trump ise tarih yaklaştıkça tweet atmaya devam ediyordu:

27 Aralık: 6 Ocak’ta görüşürüz Washington DC. Kaçırmayın

6 Ocak’ta görüşürüz Washington DC. Kaçırmayın 30 Aralık: 6 ocak, DC’de görüşürüz.

6 ocak, DC’de görüşürüz. 1 Ocak: 6 Ocak saat 11’de Washington DC’de büyük protesto olacak. Lokasyon detayları gelecek. Hırsızlığı durdur!

Aynı gün bir destekçisi ‘Süvariler geliyor, Sayın Başkan’ yazmış ve Trump kendisine, ‘Onur duyarım’ diye yanıt vermişti.

POST DA UYARDI: TRUMP KAOSA ÇAĞIRIYOR

31 Aralık’ta Washington Post gazetesi, Yazı İşleri imzasıyla yayınladığı yazının başlığında “Trump 6 Ocak’ta Başkent’in içi ve dışında kaosa davetiye çıkarıyor” ifadesini kullanmıştı. Yazıda 12 ve 14 Kasım’da düzenlenen gösterilerde aşırı sağcı Proud Boys gurubun yarattığı şiddetin altı çizilmişti.

2 Ocak’ta Senatör Ted Cruz ve beraberindeki 11 Cumhuriyetçi senatör ve 100’den fazla Cumhuriyetçi Kongre üyesi ile Biden’ın Başkanlığı’na itiraz etme kararı aldı.

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İNTERNETTE DETAYLAR PLANLANDI

O esnada Proud Boys gibi şiddete yatkın sağcı gruplar ve QAnon gibi komplo teorisi yayıcıları sosyal medya üzerinden Washington’daki planlarını gözden geçiriyordu. Nerede toplanacakları, hangi sokaklardan Kongre binasına varacaklarına kadar konuşmuşlardı. Red-State Secession Facebook sayfasında artık ‘ayaklanma’ üzerinde konuşmalar başlamıştı.

6 Ocak geldiğinde binlerce kişi başkente akmaya başladı. Proud Boys’un Başkanı Enrique Tarrio’ya göre ilk planda 2500 kişi toplanmıştı.

Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence’ten Biden’a Kongre onayı vermemesini istemişti. Ancak Trump ve destekçilerinin bu umudu uzun sürmedi. Pence böyle bir yetkisi olmadığını belirten bir mektup kaleme aldı ve şöyle dedi: “Başkanlık sadece Amerikan halkına aittir, kimseye değil.”

Sonrasında Trump, mitinge gelen takipçilerine hitap eden heyecanlı bir konuşma yapmaya başladı. Önce talebini geri çeviren Pence’e yüklendi ve onu ülkeyi ve anayasayı korumak için yeteri kadar cesur olmamakla suçladı.

Saatler içinde miting kalabalığı Kongre binasını işgal etti ve sokağa çıkma yasağı ve 4 ölümle sonuçlanan tarihi olaylar cereyan etti.

Ancak öncesinde Trump’ın göstericilere karşı yaptığı konuşmada şu ifadeler yer almıştı: