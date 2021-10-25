ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan çarpıcı büyükelçiler açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçiler kriziyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın görev süresi boyunca Türkiye'de kalacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin 'not edildiğini' ifade eden Price, 18 Ekim'de Osman Kavala'ya yönelik açıklamanın Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle tutarlı olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 ülkenin büyükelçilerine yönelik, “Ülkemizin bağımsızlığına saygı duymayan hiç kimse bu ülkede barınamaz” sözlerinin ardından ABD’den yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Erdoğan’ın bu sözlerinin ‘not edildiğini’ ifade etti.

“BİDEN İŞBİRLİĞİ İSTİYOR”

“Büyükelçi görev süresi boyunca Türkiye’de kalacak” diyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, şu ifadeleri kullandı;

“Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını küresel çapta desteklemeye devam edeceğiz. Biden yönetimi Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği istiyor. Herhangi bir NATO müttefiki gibi biz de herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için diyalog kurmaya devam edeceğiz. İleriye giden en iyi yolun karşılıklı çıkar konularında işbirliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, 18 Ekim'de Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilgili ortak açıklama yapmış, söz konusu 10 büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak bu rahatsızlık dile getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, söz konusu büyükelçilerin “istenmeyen adam (persona non grata)” ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin tepkisinin ardından ortak açıklama yayınlayan 10 büyükelçilikten ABD, Hollanda, Kanada, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Danimarka geri adım atmış, Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine riayet edeceğini duyurmuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41’inci maddesine riayet etmeyi teyit eder” ifadeleri kullanılmıştı.

VİYANA SÖZLEŞMESİ 41’İNCİ MADDESİ NELERİ İÇERİYOR?

Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesinde, “Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına hâlel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmekle yükümlüdür. Anılan devletin iç işlerine karışmamakla da bu şahıslar keza yükümlüdür”, “Gönderen devlet tarafından kabul eden devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmi işler, kabul eden devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak diğer bir bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür” ve “Misyonun binaları, misyonun bu sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz” ifadeleri yar alıyor.