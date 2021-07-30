ABD Kongre Binası’nda maske takma zorunluluğu getirildi

ABD’de, corona virüsünün (Covid-19) Delta mutasyonu nedeniyle vaka sayılarında yaşanan artışın ardından CDC, Covid-19’a karşı tamamen aşılanmış ABD'lilere Delta mutasyonunun yüksek olduğu ve hızla yayıldığı bölgelerde halka açık ve kapalı alanlarda yeniden maske takmalarını tavsiye etmişti. CDC’nin maske açıklamasının ardından ABD Kongre Binası’ndan, Kongre çalışanları ve ziyaretçiler için maske takma zorunluluğu getirildi.

ABD’de Cumhuriyetçi Temsilci Kat Cammack sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Kongre Binası polisinin 29 Temmuz’dan itibaren Kongre’nin Meclis kanadındaki ziyaretçileri ve çalışanlarının, Covid-19 aşı durumuna bakılmaksızın maske takmayı reddetmeleri halinde tutuklamaya başlayacağını kaydetti.

Alınan karardan, ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’yi sorumlu tutan Cammack, bir kişinin Covid-19’a karşı tamamen aşılanmış olup olmadığına bakılmaksızın Kongre’de maske takması yönergesine uymayı reddetti.

Cammack paylaşımına, Kongre Binası Polisi tarafından yayınlanan bültene ait fotoğrafları ekleyerek, “Pelosi’nin yetkiyi kötüye kullanmasının bugünkü baskısında, Kongre polisine aşılı bireyler için maske zorunluluğuna uyması adına çalışanları ve ziyaretçileri tutuklama direktifi verildi. Çalışanları için ise tutuklanmayı değil, Üyeleri kurala uymadıkları için ABD Temsilciler Meclisi Güvenlik Görevlisi’ne bildirmelerini tavsiye ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cammack sosyal medya hesabından sildiği bir açıklamasında ise, “Bu zalim düzene uyamam. Burası senin Temsilciler Meclis’in değil. Burası halkın Temsilciler Meclisi. Doğru anla” dedi.