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ABD’de Trump destekçileri ‘Çalmayı Durdur’ mitingi düzenliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimlerinde hile olduğunu iddia ederek düzenlediği “Çalmayı Durdur” mitingi için destekçileri başkent Washington DC'de için bir araya gelmeye başladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:19, 06/01/2021
Haberler Dünya
ABD’de Trump destekçileri ‘Çalmayı Durdur’ mitingi düzenliyor

ABD'de geçtiğimiz sene 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde rakibi Demokratların adayı Joe Biden'a karşı kaybeden Cumhuriyetçilerin adayı mevcut Başkan Donald Trump, seçimlerde hile olduğunu öne sürmeye devam ediyor.

Trump geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün başkentte miting yapacağını duyurmuş, “Washington DC’deki büyük protesto mitingi saat 11.00’de yapılacak” demişti.

Trump destekçileri, Kongre tarafından seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığının tescil edilmesinden saatler önce Trump'a destek için ABD'nin dört bir yanından başkentteki Beyaz Saray'ın önüne akın ediyor. Kentte güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Şu ana kadar çıkan olaylarda 6 polis memuru yaralanırken, 10 kişi de gözaltına aldı. (İHA)

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