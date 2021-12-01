ABD’deki silahlı saldırıdan yeni görüntüler… Saldırgan kapıya böyle dayandı

ABD'de bir lisede yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın şerif ofisinden geldiğini iddia ederek sınıfın kapısına dayandığı anlar, öğrenciler tarafından kaydedildi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Michigan eyaletinde bir okulda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Oxford Lisesi’nde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki bir öğrenci yanında getirdiği silahla okul koridorlarında ateş açtı.

Yaşanan olayda 14, 16 ve 17 yaşlarındaki üç öğrenci hayatını kaybederken, sekiz kişi de yaralandı. ABD medyası saldırganın yakalandığını açıklarken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ŞERİF OFİSİNDEN GELDİM YALANI



Saldırı anında bir sınıfta barikat kuran öğrencilerin çektiği videoda, saldırganın kapının açılması için öğretmenle konuştuğu görülüyor. Öğretmeni kandırmaya çalışan saldırgan, şerif ofisinden geldiğini söyleyerek durumun güvenli olduğunu ve dışarı çıkabileceklerini iddia ediyor.

Ancak öğretmen bu riski almayarak büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Videonun son bölümünde öğrenciler, camdan çıkarak yan binadaki güvenlik güçlerinin yanına ulaşmayı başardı.