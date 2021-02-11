ABD’den çarpıcı S-400 açıklaması: Tutumumuz değişmedi

Türkiye ve ABD arasında uzun süredir kriz yaratan ve Washington yönetiminin yaptırım kartını sık sık masaya koyduğu, Türkiye’nin tedarikçisi olduğu F-35 programından dahi çıkarıldığı S-400’lerle ilgili sıcak bir açıklama geldi.

ABD medyasında son günlerde çıkan haberlere göre, Türkiye’nin ABD yapımı silahların tedariğinin garanti altına alınması ve Türk ekonomisinin zarar görmesinin önüne geçmek için S-400’lerin kullanımında sınırlama getirebileceği ifade edilmişti. ABD’nin de S-400’lerin kullanılmasıyla ilgili tutumunun değişebileceği öne sürülmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington yönetiminin tavrının değiştiği iddialarını reddetti. Price, “Dışişleri Bakanı Blinken ve Türk mevkidaşının önümüzdeki günlerde görüşmesini bekliyorum” dedi.

GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ TEHDİDİ



Price konuşmasının devamında, “Rus yapımı S-400’ler NATO sistemleriyle uyumlu değil. NATO’nun güvenliği ve teknolojisini tehdit ediyor. Bir NATO üyesi olarak Türkiye’nin tutumunu tutarsızlaştırıyor. Türkiye uzun yıllardır NATO’nun değerli bir müttefiki. Ortak önceliklerimiz için iş birliği kurmayı istiyoruz. Anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeliyiz” ifadelerini kullandı.