ABD’nin eski dışişleri bakanı Colin Powell, Covid-19’dan öldü

ABD'nin eski genelkurmay başkanlarından ve dışişleri bakanlarından Colin Powell'ın Covid-19'a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Colin Powell’ın yaşamını yitirdiği açıklandı. Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklanan Powell ile ilgili Facebook üzerinden duyurulduktan kısa bir süre sonra uluslararası haber ajansları tarafından da “son dakika gelişmesi” şeklinde anons edildi.

2001-2005 yılları arasında ABD’nin 65’inci Dışişleri Bakanı olarak görev alan Powell bu pozisyona gelen ilk Afro-Amerikan yetkili olarak da tarihe geçti.

Powell, ABD’nin eski başkanlarından Barack Obama ve eski dışişleri bakanı Condoleezza Rice ile birlikte ülke tarihinde en üst düzey devlet görevine getirilen Afro-Amerikalılar olarak tarihe geçmişti.

Görev süresi boyunca Türkiye’ye de gelen Powell, 1989-1993 yılları arasında genelkurmay başkanı olarak görev almıştı.

Powell ayrıca, 1987-1989 yılları arasında ABD’nin 16’ncı Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak da çalışmıştı.

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