ABD’yi sarsan ölüm: Tacizle suçlanan milli takım antrenörü mahkeme günü intihar etti

Michigan Başsavcısı Dana Nessel, “John Geddert, cimnastik eğitimi için kendisine gelen genç sporcu kızlara karşı güç ve baskı kullandı. Fiziksel ve cinsel tacizde bulundu. Kurbanlar, bunalıma girdiler. İntihar girişimleri yasandı” diyerek soruşturma hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
63 yaşındaki milli takım hocasının intihardan önce mahkeme önüne çıkması bekleniyordu.
DOKTORA 300 YIL HAPİS
2012 yılında Londra Olimpiyatları’nda Amerikan milli takımına antrenörlük yapan John Geddert uzun süredir hakkında yapılan şikayetler nedeniyle soruşturma altındaydı.
Geddert’in içinde bulunduğu ekipte yer alan milli takım doktoru Larry Nassar, 250’den fazla genç kadını taciz ettiğinin ortaya çıkmasıyla 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı.