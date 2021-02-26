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ABD’yi sarsan ölüm: Tacizle suçlanan milli takım antrenörü mahkeme günü intihar etti

ABD Kadın Jimnastik Milli Takımı'nın kızlarına fiziksel ve cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında 24 suç duyurusunda bulunulan ABD’li jimnastik koçu John Geddert mahkemeye çıkarılacağı gün intihar etti.

Tayfun HOPALI / ABD
Güncellenme: 07:36, 26/02/2021
HaberlerDünya
ABD’yi sarsan ölüm: Tacizle suçlanan milli takım antrenörü mahkeme günü intihar etti

Michigan Başsavcısı Dana Nessel, “John Geddert, cimnastik eğitimi için kendisine gelen genç sporcu kızlara karşı güç ve baskı kullandı. Fiziksel ve cinsel tacizde bulundu. Kurbanlar, bunalıma girdiler. İntihar girişimleri yasandı” diyerek soruşturma hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Geddert ve milli takım sporcuları.

63 yaşındaki milli takım hocasının intihardan önce mahkeme önüne çıkması bekleniyordu.

DOKTORA 300 YIL HAPİS

2012 yılında Londra Olimpiyatları’nda Amerikan milli takımına antrenörlük yapan John Geddert uzun süredir hakkında yapılan şikayetler nedeniyle soruşturma altındaydı.

Geddert’in içinde bulunduğu ekipte yer alan milli takım doktoru Larry Nassar, 250’den fazla genç kadını taciz ettiğinin ortaya çıkmasıyla 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:07:14,