Dünya bu belgesele kilitlendi… Allen ve Farrow karşı karşıya: Tacizin en büyük kanıtı

ABD’li yönetmen Woody Allen’ın uzun süredir başını ağrıtan taciz iddiaları son günlerde yeniden gündemde. Bunun sebebi ise ABD’de pazar günü yayınlanacak bir belgesel.

HBO kanalı tarafından çekilen belgesel, ‘Allen v. Farrow’ adını taşıyor. Dört bölümden oluşan belgeselde dördü biyolojik 14 çocuğu olan ünlü oyuncu Mia Farrow, eski partneri Allen’ın evlat edindiği çocuklarını taciz ettiğini daha önce görülmemiş belgeler ve görüntülerle savunuyor.

Başta ABD’de olmak üzere tüm dünyada merakla beklenen belgeselle ilgili son fragman yayınlandı. Fragmanda, Mia Farrow ve Woody Allen arasında geçen konuşmaların ses kayıtları, Dylan ve Ronan Farrow’un açıklamaları gibi detaylar yer alıyor. 7 yaşında Allen’ın tacizine uğradığını iddia eden Dylan’ın, “Çok güzel bir çocukluktu. Ama ne bildiğinizi sanıyorsanız, o sadece buzdağının görünen yüzü” sözleri fragmanın en can alıcı noktası olarak dikkat çekiyor.

85 yaşındaki Woody Allen ile 76 yaşındaki Mia Farrow, 1979-1992 yılları arasında birliktelik yaşamıştı. Çiftin ayrılık sebebi ise Allen’ın çocuklara istismarda bulunması olarak gösterildi. Farrow’un iddialarına göre Allen hem o dönem 7 yaşındaki Dylan’a hem de Soon-Yi Previn’e tacizde bulunuyordu.

‘YAPMASINI İSTEMEDİM’

Dylan’ın yaşadıklarını kamerayla kayıt altına alan Mia Farrow, Allen’ın kendisine ne yaptığını tek tek sordu. Belgeseldeki o görüntülerden birinde Dylan, Allen’ın kendisinin genital organına dokunduğunu anlatıyor.

Allen’ın nereye dokunduğunu gösteren Dylan, “Hareket etme bunu yapmam lazım. Eğer olduğun yerde durursan Paris’e gidebiliriz. Eğer bunu yaparsam filmimde oynayabilirsin dedi. Bunu yapmasını istemedim anne. Hoşuma gitmedi. Bunu konuşmak istemiyorum” ifadelerini kullanıyor.

Mia Farrow’un tacizin en büyük belgeleri olarak gösterdiği bu görüntüleri Allen şiddetli bir biçimde reddediyor. Allen’ın savunmasına göre Soon-Yi Previn’le arasının iyi olmasına kızan Mia Farrow, Dylan’ı yönlendirerek bu sözleri söylemesini sağlıyor.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ



Ancak Farrow’un iddiasına göre Allen o dönem Soon-Yi Previn’in çıplak fotoğraflarını çekmişti. Belgeselde Allen’ın Previn’le lise döneminden beri ilişki yaşadığı, Previn’in okuldan sonra Allen’ın evine gittiği ve hizmetçilerin genç kız ayrıldıktan sonra odada prezervatifler bulduğunu aktarıyor.

Günümüzde 50 yaşında olan Soon-Yi Previn, 1997 yılında Woody Allen’la evlenmişti. Çiftin Bechet Allen ve Manzie Tio Allen adında iki çocuğu bulunuyor.