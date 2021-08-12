AB’ye yasadışı yollardan giren Suriyeli ve Afganların sayısı arttı

Avrupa Birliği (AB) sınır güvenliği kurumu Frontex, Batı Balkanlar'ı geçerek AB'ye yasadışı yollarla giren göçmen sayısının bu yıl neredeyse iki katına çıktığını ve bunların çoğunun Suriye ve Afganistan'dan geldiğini açıkladı.

SOZCU.COM.TR

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Reuters’ın haberine göre, Frontex, Ocak-Temmuz arasında 22,600 göçmenin Batı Balkan rotası üzerinden yasadışı yollarla AB’ye girdiğinin tespit edildiğini ve bunun 2020’nin aynı dönemine göre %90 artışa işaret ettiğini belirtti.

%67 ORANINDA ARTMIŞ

Frontex, Temmuz ayında bu sayının bir önceki yılın aynı ayına göre %67 arttığını söyledi.

AB üyesi birçok ülke, Taliban’ın hızla toprak ele geçirdiği ve insanları kaçmaya zorladığı Afganistan’daki gelişmelerin 2015-2016’daki göçmen krizinin yeniden yaşanmasına sebep olabileceği konusunda endişeli.

2015 ve 2016 yıllarında Orta Doğu ve Afganistan’dan bir milyondan fazla insanın gelişi, güvenlik ve refah sistemlerini zorlamış ve aşırı sağ siyasi gruplara verilen desteği artırmıştı.

GEÇEN YILA GÖRE %59 DAHA FAZLA GÖÇMEN GİRİŞİ VAR

Frontex’e göre, yılın başından bu yana AB’ye yasadışı yollarla girenlerin toplam sayısı 82,000’in üzerine çıktı. Bu, geçen yılki seviyeden %59 daha yüksek.

AB ülkelerinin içişleri bakanları Çarşamba günü yapılacak kriz toplantısında, Belarus ile Litvanya sınırındaki göçmen artışını değerlendirecekler.

Frontex, Ocak-Temmuz ayları arasında Belarus’tan yaklaşık 3,700 kişinin yasadışı yollarla Litvanya’ya girdiğini ve bunların 3,000’den fazlasının yalnızca Temmuz ayında olduğunu söyledi.

Frontex’e göre Temmuz ayında Polonya 180 civarı, Letonya da 200 civarında yasadışı sınır geçişi tespit etti.

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