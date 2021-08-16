Afganistan’dan kaçan cumhurbaşkanıyla ilgili çarpıcı iddia: Para dolu otomobillerle gitti

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği'nden dikkat çekici bir iddia geldi... Büyükelçilik, Taliban'ın Kabil'e girmesiyle birlikte kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin para dolu dört otomobil ve bir helikopterle kaçtığını duyurdu.

SOZCU.COM.TR

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20 yılı aşkın bir süredir bastırılan Taliban, ABD önderliğindeki batılı güçlerin ülkeden ayrılmasıyla birlikte bir hafta gibi bir süre içerisinde ülke yönetimini ele geçirdi. Taliban dün gece Afganistan’ın başkenti Kabil’e girerken Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise sırra kadem bastı.

Gani’nin akıbeti ile ilgili çarpıcı bir açıklama ise Rusya’dan geldi… Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. RIA haber ajansının aktardığı haberde Rus yetkililer Gani’nin içerisi para dolu dört otomobil ve bir helikopter ile kaçtığını öne sürdü. Yapılan açıklamada Gani’nin bir miktar parayı “araçlara sığmadığı için” bırakmak zorunda kaldığı belirtildi.

Pazar günü, “Taliban ile çatışma olmaması için” ülkeden kaçtığını açıklayan Gani’nin nereye kaçtığı henüz bilinmiyor.

Kabil’deki diplomatik varlığını sürdüreceğini açıklayan Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği Sözcüsü Nikita Ishchenko, “Devrilen rejim, Afganistan’dan kaçan Gani gibi gözüküyor. İçi para dolu dört otomobil ve helikopterle kaçtılar. Paraları helikoptere sığdırmaya çalıştılar fakat hepsi sığmadı. Paranın bir kısmını aşağıdaki kaosta bırakmak zorunda kaldılar” dedi.

Reuters’a da konuşan Ishchenko, bu iddiasını görgü tanıklarına dayandırdı. Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov da ne kadar paranın kaçırıldığını henüz bilmediklerini söyledi. Kabulov, “Umarım kaçan hükümet, devlet bütçesindeki bütün parayı almamıştır” dedi.

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