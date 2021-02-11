Almanya Başbakanı Merkel: Kısıtlamalar gerektiği kadar sürecek

Almanya parlamentosunun alt kanadı Bundestag’a konuşan Merkel, insanların özgürlüklerinin sınırlandırılmasıyla yaşadıkları yalnızlığı ve yılgınlığı anladığını ancak virüsün yeni mutasyonlarının oluşturduğu risk nedeniyle kısıtlamaların hala gerekli olduğunu söyledi.

Merkel, yeni mutasyonların baskın hale gelmesi durumuna hazır olmalıyız dedi.

Almanya’nın corona virüsü tecrit uygulamalarını 14 Mart’a kadar uzatmayı planladığı; Merkel ile 16 federal eyaletin liderleri arasında yapılan görüşmelere yönelik taslak belgeye göre, bazı eyaletlerin başbakanları tecrit uygulamalarının hafifletilmesi için zaman çizelgesi belirlemek istediği haberi dün Reuters’ta yer almıştı.