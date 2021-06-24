Almanya bir yıl aradan sonra vize başvurularını açtı

Corona virüsü salgını başladıktan sonra geçen yıl ilkbahardan beri vize randevusu vermeyi durduran ve Türklere kapıyı kapatan Almanya, vize randevusu vermeye bugün başlıyor. Alman vizesi almak için tek şart, AB İlaç Kurumu EMA'nın onayladığı aşılardan olmak. Çin ve Rus aşısı yaptıranlar, acil bir durum yoksa ve belirlenen istisnalara uymuyorsa vize başvurusunda bulunamayacak.

ÇİN VE RUS AŞISI ONAYA BAĞLI

Bu aşılar onay alırsa, o zaman onlar da vizeye başvurabilecek. Ankara'nın devreye girmesi sonucu, Yeşil, Gri ve Diplomatik pasaportlara getirilen kısıtlamalar da kaldırıldı. Bunlar, yine üç aylık süreyle vizesiz seyahat hakkından yararlanabilecek. Almanya'nın bu kararını AB'nin diğer ülkelerinin de izlemesi bekleniyor.

İSVİÇRE KISITLAMALARI KALDIRDI



İsviçre ise hem Türkiye vizesi kısıtlamalarını kaldırdı, hem de ABD ve diğer birçok ülkeden seyahate izin vermeye başladı. İsviçre'nin riskli ülkeler listesinde Kanada, İngiltere ve Hindistan'ın yanı sıra İsveç ile çeşitli Afrika, Asya ülkeleri bulunuyor.

İşte Almanya’ya vize başvurusuyla ilgili detaylar…

1) AŞISIZLARA SADECE İSTİSNAİ VİZE



Alman vizesi randevusuna üç şarttan birini tamamlayanlar başvurabiliyor. İlk olarak, aşı olmayan ama belirtilen 7 istisnai durumdan birine uyanlar. Yani, birinci derece akrabalarının, ölüm, evlilik, doğum, aile birleşimi, yurt dışında fabrika kurulumu, uluslararası nakliyat, fuarlarda stand açma ile acil sağlık hizmeti nedeniyle gitmesi gerekenler acil durum nedeniyle vizeye başvurabilecek. Bu istisnai vize durumu 30 Eylül'de değerlendirilecek. Aşılar tanınırsa ve herkes aşılanırsa bu sorun da bitecek.

2) AB AŞISINDAN OLANLAR VE ÇİN'LE ANLAŞMA

AB'nin onayladığı Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşısını yaptırmış olanlar, vize randevusu alabilecek. Çin'le Almanya arasında görüşmeler sürüyor. Karşılıklılık esasına göre aşıların tanınması mümkün olabilir. Bu olursa, Çin aşısı yaptırmış Türkler de, Alman vizesi alabilecek.

3) AŞI OLAMAYAN VEYA TAMAMLAYAMAYANLAR



Aşılarını yaptırmamış, birini yaptırmış ve ikincisini henüz yaptırmamış olanlar aşılar tamamlandıktan sonra vize başvurusunda bulunabilecek. Bu kişiler Alman başkonsolosluklarının çalıştığı iDATA üzerinden başvuru yapabilecek. Alman vizesi yardımı öneren şirket, dernek ya da kuruluşlara gidilmemesi özellikle istendi.

4) YEŞİL – GRİ – SİYAH PASAPORT



AKP'li belediyelerin Gri – Hizmet Pasaportu ile adam kaçırmalarının ardından, hem Yeşil, hem Gri, hem de Siyah- diplomatik pasaportlara ziyaretin gerekliliğini ispatlama ve ek belge şartı getirilmişti. SÖZCÜ'nün bu konudaki haberlerinin ardından iki ülke diplomatları arasında yoğun trafik yaşandı. Almanya, Türkiye'den bunlarla ilgili sıkı denetim sözü aldıktan sonra, kısıtlama ile ilgili uyarısını kaldırdı. Vize istenmeyen bu pasaportlarla, Almanya ve AB'ye girişler mümkün olacak. Yine de, Almanya'ya gidecek olanların bir davetiyeyi yanlarında bulundurmasında yarar var.

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