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Almanya: Çağrılmadıkça Kabil Havalimanı’na gitmeyin

Almanya'nın Kabil'de bulunan büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Vatandaşlar ve yerel personel için tahliye uçuşları devam ediyor" denildi.

SOZCU.COM.TR
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Almanya: Çağrılmadıkça Kabil Havalimanı’na gitmeyin

Elçilikten yapılan açıklamada, vatandaşlara çağırılmadıkları sürece Kabil Havalimanı’na gelmemeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Uçuşunuzun zamanı geldiğinde sizi bilgilendireceğiz. Sizi aramadan havaalanına yaklaşmanızı önermiyoruz. Bunu yapmak riskli olabilir ve uçuş manifestosunda olmadığınız sürece havaalanına kabul edilmeyeceksiniz” denildi.

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