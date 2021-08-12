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Almanya, Fransa ve Hollanda’dan Afgan mülteci kararı

Almanya ve Hollanda'nın ardından Fransa da göçmenlerin Afganistan'a sınır dışı edilmesini askıya aldıklarını açıkladı.

SOZCU.COM.TR
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Almanya, Fransa ve Hollanda’dan Afgan mülteci kararı

Fransa, Almanya ve Hollanda, Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişini sürdürmesi üzerine, Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesini askıya aldıklarını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Afganistan’daki kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Fransa, Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmeleri askıya aldı” dedi.

ALMANYA VE HOLLANDA DA DUYURMUŞTU

Çarşamba günü, Almanya ve Hollanda güvenlik sorunu sebebiyle Afganlar için sınır dışı uygulamasını askıya aldığını duyurmuştu.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ankie Broekers-Knol, Hollanda parlamentosuna yazdığı bir mektupta, “Afganistan’daki durumun yakın zamanda değişmesi oldukça belirsiz bir durumda bu yüzden Afgan göçmenlerin sınır dışı edime kararları ve ülkeden ayrılmalar konusunda bir moratoryum uygulamaya karar verdim” dedi.

AB’YE BAŞVURMUŞLARDI

Fransa, Almanya ve Hollanda hükümetlerinin bu kararı, Avusturya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan’ın Avrupa Komisyonu’na Afgan göçmenlerle ilgili yaptığı başvurunun ardından geldi.

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