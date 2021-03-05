Almanya’da corona Türk camilerini kapattırdı… Cemevinde lokma can aldı

Almanya’daki Türkler arasında, corona disiplinsizliği yüzünden büyük kayıplar yaşanıyor. Salgının başından beri sadece Türkiye'ye 1700'ü aşkın corona cenazesi gönderildi. Almanya'da defnedilenler ile normal ölümler hariç. Almanya'daki birinci kuşak Türklerin çok büyük bir bölümü coronadan can verirken, neredeyse corona geçirmeyen cami imamı da kalmadı.

Almanya'nın Düren kentindeki Fatih Camisi’nde, aynı anda 500'e yakın cemaat namaz kıldı. Ardından, coronanın İngiliz mutasyonu patladı ve 8 adet aktif vaka tespit edildi. Bunun üzerine başta Fatih Camisi olmak üzere, bölgedeki 5 Türk camisi ve diğer camiler kapatıldı. Camilerin açılıp açılmayacağı 7 Mart'ta belli olacak.

CEMEVİNDE LOKMA VİRÜS YAYDI

Duisburg kentindeki Marxloh Cemevi'nde (Duisburg-Kuzey, Alevi Toplumu), hızır lokması dağıtımına katılanlara virüs bulaştı. Virüs kapan 82 yaşındaki Pülümürlü Mehmet Ali Şengül önceki gün hayatını kaybetti. Şengül'ün eşinin lokma dağıtımına katıldığı öğrenildi. Lokma dağıtımını gerçekleştiren kadınlar kolunun bir üyesinin coronayı yaydığı iddia ediliyor. Buradaki virüsün de İngiliz mutasyonu olduğu, Tuncelili bir vatandaşın lokmadan sonra virüsü çevresine bulaştırdığı ve 30 kişinin hastalandığı belirtilirken, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KISIR GÜNÜNDE CORONA OLDULAR

Almanya'nın Aachen kentinde de 10'dan fazla Türk kadının kısır günü yaptığı, o buluşmanın ardından pek çok kişiye corona bulaştığı öğrenildi. Kadınlar karantinada tutuluyor. İngiliz mutasyonu Almanya'da çok hızlı yayılırken, sosyalleşmekten geri durmayan Türkler arasında yayılma oranı çok daha fazla.

İlginizi Çekebilir Almanya'da yeni vakaların yarısı mutasyonlu virüs