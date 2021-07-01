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Almanya’da Türk çete soruşturması: İstanbul’a 7.5 ton altın kaçırdılar

Almanya’da ocak ayında gerçekleşen "Altın operasyonu"nun davası hazırlanıyor. İstanbul’dan bir altın-mücevher toptancısının yönettiği çete, Avrupa’da elde edilen kara parayı 7.5 ton altın külçe olarak Türkiye’ye gönderdi. Üçü tutuklu 53 kişilik çetenin çoğu Türk.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 12:59, 01/07/2021
HaberlerDünya
Almanya’da Türk çete soruşturması: İstanbul’a 7.5 ton altın kaçırdılar

Almanya’da ocak ayında, başta Köln olmak üzere, Essen, Altenkirchen, Bad Marienberg, Berlin, Bergisch-Gladbach, Brühl, Essen, Frankfuurt, Bad Friedricshshall, Leverkusen, Neuwied, Wachtberg ve Wuppertal'da yapılan baskınlarından ardında, çok büyük bir kaçakçılık çıktı.

Savcılık konuyla ilgili davayı dilekçesini tamamlamak üzere.

DEĞERİ 1.6 MİLYAR EURO

Hem İstanbul, hem de Köln'de başında Türklerin bulunduğu 53 kişilik bir çetenin, 1.6 milyar Euro değerindeki altın külçeleri, yasa dışı yollarla İstanbul’a kaçırdığı belirtiliyor.

Alman basını olaya geniş yer verdi.

Kölner Stadt-Anzeiger'in konuyla ilgili bu haberi bütün Alman basınında yer aldı. Kaçırılan altın külçelerinin 7.5 tonu bulduğu, bu yöntemle, “Hollanda'da kazanılan uyuşturucu paraları, nargile tütünü ile karaborsadan toplanmış paraların” aklanmaya çalışıldığı vurgulandı.

ÇETE REİSİ, İSTANBUL'DA ÖZGÜR

Savcılık, üçü halen tutuklu olan 53 sanıkla ilgili ayrıntılı bilgi vermiyor. Çetenin, İstanbul'da bulunan ve altın – mücevher toptantıcısı olan liderinin ise elini kolunu sallayarak gezdiği belirtiliyor.

Alman makamlarının, Türkiye'deki elebaşı ile ilgili bir adli yardım talebinde bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Çeteye, kara para aklamaktan, dolandırıcılığa kadar bir dizi suçlama yöneltilirken, Köln'de yaşayan bir sanığın avukatlığını ise Mustafa Kaplan yapıyor.

Kaplan, birçok kişinin görülecek davadan sonra aklanacağına inandığını söyledi.

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Yayınlanma Tarihi:12:54,