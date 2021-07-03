Almanya’da Türk yolculara polis müdahalesi: Türkiye’ye uçuşlar durduruldu

Almanya'da Türklerin en yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaleti okul tatiline girdi. Türkler, Türkiye'ye gidebilmek için havalimanlarına akın ederken, Düsseldorf’ta dün gece büyük kargaşa yaşandı. Polis timleri Türk yolcularla, uçak şirketi çalışanlarının arasına girdi. Türkiye'ye onlarca sefer iptal edildi. Birçok Türk, tatillerinin ilk gününü havalimanında geçirmek zorunda kaldı.

HER YERE UÇUŞ VARDI AMA…



Pegasus Havayolları ile Türkiye'ye uçmak isteyen Türkler, dün akşam saat 16.00'dan sonra Düsseldorf Havalimanı'nı doldurmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerin yanı sıra, Samsun, Antalya ve Trabzon'a uçacak yolcular da alana geldi.

Ancak Pegasus'un 6 kontuarından sadece ikisi açıktı ve corona belgeleri, aşı belgeleri gibi ek kontroller nedeniyle bekleyişler 4-5 saati aştı. Bunun üzerine sinirler gerildi. Yolcular check-in yapılan kontuarları tekmelemeye başladı. Görevliler de içeri kaçtı. Karşılıklı bağırışlar, tehditler nedeniyle ortam daha da gerilince, onlarca polis arabası geldi.

PEŞPEŞE GELEN İPTALLER



İlk anda dört Pegasus seferi iptal edildi. Ardından dört seferin daha kaldırıldığı açıklandı. Bazı uçuşlar, Köln ve Münster ile Frankfurt‘a kaydırıldı.

Cumartesi günü Türkiye'ye yapılacak 5 sefer de iptal edildi. Düsseldorf'tan planlanan 17 seferin hiçbiri gerçekleştirilemedi. Bazı uçuşlar bir gün gecikmeli olarak gerçekleştirilirken, kaos devam ediyor.

CORONA KURALINA DA UYULMADI

Hem Düsseldorf, hem de eyalet polisi olaylara müdahale ederken, büyük kalabalık nedeniyle corona kurallarına uyulmadığı görüldü. Türklerin birbirine çok yakın durması, aşırı kalabalıklar oluşturması da engellenmeye çalışıldı, ancak polis o konuda da başarılı olamadı. Pegasus'tan Alman medyasına yapılan açıklamada, “Çalışanlarımızın can güvenliği yoktu. Çok büyük korkuları vardı ve bu nedenle oradan kaçtılar” denildi.

Havalimanı işletmesi ise, çaresiz bekleyen yolculara su dağıttı. Bir daha benzer olayların yaşanmaması için Pegasus ile görüşmelere başlanıldığı belirttildi.

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