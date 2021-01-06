Almanya’da vahim görüntü: Krematoryumlar cesetlerle doldu

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında 1 milyon 814 bin 565 vakanın tespit edildiği ve 37 bin 180 kişinin hayatını kaybettiği Almanya’da cesetlerin yakıldığı bir krematoryum merkezindeki görüntüler kan dondurdu.

Alman medyası, Meissen kentindeki krematoryumun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerdeki artış nedeniyle tam kapasiteli çalıştığını görüntüledi.

AYDA 750 CESET GELİYOR

Kentte yer alan krematoryumdaki yoğunluk, corona virüsünün ağır bilançosunu gözler önüne serdi. Alman basınına konuşan çalışanlar, krematoryuma her ay 750’nin üzerinde ceset geldiğini ifade etti.

Çalışanlar, krematoryumun tam kapasite çalıştığını ifade ederek, “Endişeliyiz. Her ay yüzlerce insan, uzun süredir oturup dinlendiğimizi hatırlamıyorum” dedi.