Almanya’daki 15 Sivas Katliamı zanlısı kayıp

Almanya, “insanlığa karşı işlenen suçlar”la ilgili takibat yapmıyor. Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 günü 37 kişiyi yakan ve bu eylemlere doğrudan katılan faillerden birinin Alman vatandaşı yapıldığı, birine sürekli oturma izni verildiği, 7'sinin ise “ilticacı statüsü” ile bu ülkede kaldığı belirlenirken, 15'i de kayıp.

MECLİS KAYITLARINDA VAR

Alman vatandaşlığına alınan Sivas canisinin kimliği yıllardır açıklanmıyor ama Federal Hükümetin 17/242 numaralı meclis tutanağında, 47 numaralı soru önergesine verilen cevap 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle kişinin Alman vatandaşlığı teyit ediyor. Diğer bir Sivas canisinin Alman vatandaşlığı başvurusunun reddedildiği belirtiliyor. Konuya ilişkin Sol Parti Federal Milletvekili Gökay Akbulut'un uzun ve ayrıntılı sorularına ise yanıt gelmedi.

TÜRKİYE 10 KEZ İSTEMİŞ

Türkiye'nin 2013'e kadar Sivas canilerine ilişkin 10 kez iade talebinde bulunduğu belirtilirken, sonra iade talebi gelip gelmediği bilinmiyor. Sivas canilerinden biri olan M.S.’nin Alman İstihbarat örgütü tarafından kullanıldığı, Almanya'da olduğu bilinen 24 Sivas katliamı zanlılarının şu anda 9'unun bu ülkede olduğu öğrenildi.

Kayıp 15 kişinin Türkiye'ye, koruma güvencesiyle, “iade edilmeden” geri döndüğü ve orada saklandığı sanılıyor.

AKBULUT: BU YIL BELKİ CEVAP GELİR

Sol Parti Hukuk ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu üyesi milletvekili Gökay Akbulut, soru önergesine bu yıl içerisinde cevap beklediklerini belirtti. Akbulut, zanlılardan 1971 doğumlu Etem C.’nin, Sigmaringen Mahkemesi'nin 28.09.2006 tarihli kararı ve kesinleşen 12.12.2006 tarihli sınır dışı kararı uyarınca Türkiye'ye gittiğini ve “koruma altına” alındığından şüphelendiğini söyledi.

Avrupa'daki Türk basını daha önce Milli Görüş Camisi’ne gidip geldiği belirlenen Sivas zanlılarından Adem Ağbektaş ile Mannheim'de dönerci açan Muhammet Nuh Kılıç'la ilgili haberler yapmıştı. Bunların yeri de şimdi bilinmiyor.