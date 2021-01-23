Aşı krizi büyüyor… Pfizer-BioNTech’ten sonra AstraZeneca da yetiştiremiyor: Yüzde 60 düştü

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, vaka sayısı worldometers’ın verilerine göre 100 milyona doğru adım adım gidiyor. 98.7 milyon kişi bugüne dek hastalığa yakalanırken, salgını bitirmek için en büyük umut olan aşılarda da sorunlar bitmiyor.

Mutasyon ve yan etki gibi etmenler dünya kamuoyunda endişe yaratırken, asıl sorun aşıların üretim kapasitesi. Halihazırda en çok sipariş alan AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech aşıları, taahhüt ettikleri teslim tarihi ve rakamlarına bir türlü ulaşamıyor. Pfizer-BioNTech’in ardından, Oxford’la birlikte aşıyı geliştiren AstraZeneca da 2021 verdiği için hedefi tutturamayacağını açıkladı.

31 MİLYON DOZA İNDİ



AstraZeneca, mart ayının sonuna kadar Avrupa Birliği üyesi ülkelere 80 milyon doz aşı tedarik etme sözü vermişti. İlaç şirketinden yapılan açıklamada, üretimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu rakamın yüzde 60 düşüş gösterdiği belirtildi. Bu da demek oluyor ki, şirketin söz konusu tarihe kadar teslim edeceği doz sayısı yaklaşık 31 milyona indi.

İngiliz şirketin AB yetkililerine yaptığı açıklamada, sorunun kaynağının Belçika’daki Novasep’le ortak kullanılan aşı fabrikasında olduğu öne sürüldü. Novasep’ten bir açıklama gelmezken, sorunun detayına ilişkin bilgi de verilmedi.

15 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK



İngiliz basınına konuşan ve teslimatların 15 Şubat itibarıyla başlamasında değişiklik olmadığını belirten bir yetkili, “Avrupa Birliği içinde şubat ve mart aylarında on milyonlarca doz aşı teslim edeceğiz. Üretim kapasitesini artırmaya çalışacağız” dedi.

AstraZeneca’nın 2021’in ikinci çeyreğinde teslim etmek üzere anlaştığı doz miktarı ise 80 milyon.

EN ÇOK SİPARİŞİ ALMIŞTI

Aşı geliştirme çalışmalarının başında en önde gösterilen Oxford-AstraZeneca aşısı, etkinlik testlerinde yüzde 70’lik oranıyla rakiplerinin gerisinde kalmıştı. İlk sonuçlar öncesinde pek çok ülkeyle anlaşma imzalayan Oxford ve AstraZeneca’nın aşısı, en çok sipariş alan aşı olmuştu.

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