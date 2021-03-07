Aşı olduktan sonra öldü: Aşılama süreci durdu

Son dönemde vaka sayısının hızla arttığı Avusturya’nın Zwettl kasabasında corona virüsü aşısı paniği yaşanıyor…

Avusturya Sağlık ve Bakım Güvenliği Federal Ofisi bir açıklama yaparak bölgede son yaşananları açıkladı. Yetkililer AstraZeneca’nın corona virüsü aşısını olan bir kadının öldüğünü ve 35 yaşındaki başka bir kadının ise akciğer embolisi olması sonrasında bölgede corona virüsü aşısının durdurulduğunu duyurdu.

İKİ KADIN DA AYNI YERDE ÇALIŞIYORDU

35 yaşındaki kadının damar tıkanıklığı sebebiyle oluşan akut bir akciğer hastalığı olan akciğer embolisini yenmek üzere olduğu belirtilirken, “Şu an aşı ile ölüm ve rahatsızlığın net bir kanıtı yok” açıklaması yapıldı. Yetkililer her iki hastanın da aynı koli içerisindeki aşılardan olduğunu açıklayarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer bölgede aşılama sürecinin durdurulduğunu açıkladı.

İsviçre gazetesi Niederoesterreichische Nachrichten ile birlikte televizyon kanalı ORF ve APA haber ajansı her iki kadının da Zwettl’daki klinikte hemşire olarak görev aldığını yazdı.