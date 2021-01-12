Aşı yaptırmayan Türklere vize yok

Aşı yaptıranların, aşı olmayan ya da olamayanlara göre avantajlı olacağı kuralı uygulamaya girdi. Almanya'da Saksonya- Anhalt Eyaleti, aşı yaptıranların “karantina yükümlülüğüne uymayacağı” hükmünü getirdi. Buna göre aşı yaptırmış kişi, risk bölgesinden gelse bile karantinaya girmek zorunda değil.

TÜRK VATANDAŞINA VİZE RANDEVUSU YİNE YOK

Türkiye de AB için risk bölgesi ve vize randevuları durdurulmuş durumda. Vize randevularının yakında sadece aşılananlar için açılması gündeme gelecek gibi görünüyor.

Böylece, yaklaşık 9 aydır durdurulan turist vizesi sadece “aşı şartıyla” verilmeye başlanacak. Alman pasaportu ya da oturumuyla Türkiye’ye gidip gelenlerde de, testin yerini “aşı zorunluluğu” alacak. AB’de, karantinaların kaldırılması için bu tartışılıyor ve AB üyeleri de, kendi vatandaşları için getirilen kısıtlamaları diğer ülkeler için de aynen öngörüyor.

Yani, “AB vatandaşına getirilen kısıtlama, yabancıya zaten kapsıyor” ve Türkiye’den turistik amaçlı AB'ye gitmek isteyenlere vize verilmeye başlanması için “aşı ön şartı” geliyor. Nisan ya da mayıstan sonra ancak aşı yaptırmış olanlar vizeye başvurabilecek.

Türkiye'de henüz aşılama başlamadığı için de, Almanya ya da AB vizesi randevuları ancak kitlesel aşı uygulanmasından sonra mümkün olacak.

AŞI OLAN- OLMAYAN AYRIMI

Avrupa'da her geçen gün aşılanan kişi sayısı artıyor. Moderna aşına da onay çıkınca nisan ayına kadar neredeyse Avrupa'nın yarısı aşılanmış olacak. İngiltere’de BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşıları yapılıyor. Bu gelişmeler olurken çeşitli sektörlerde, “aşı olanlar- olmayanlar” ayrımı gelmeye başladı.

Avustralya’daki havayolu şirketleri aşı yaptırmayanları uçağa almayacağını açıkladı. İsviçre'de bazı bölgeler “Aşı kimliği” olmayanları sokmamayı planlıyor.

Almanya'da bir diş doktoru, aşı yaptırmayan personeli işten kovacağını duyurdu. Avusturya ile İsviçre, risk bölgesinden gelen ve aşı olmamış AB vatandaşlarını bile ülkeye almamayı bile konuşuyor.

AB VATANDAŞINA AYRIM HUKUKİ DEĞİL

Ancak, insanlar arasında ayrım da anayasaya aykırı ve Almanya'da federal hükümet, ülkesinde ve AB içinde aşı yaptıranlara “ayrıcalık getiren” uygulama yönetmeliğindeki maddelerin kaldırılacağını açıkladı.

Çünkü, aşı yaptıran ile yaptırmayanlar arasındaki ayrım hukuken korunmuyor. Hukuki temeli olmadığına göre, örneğin aşı yaptıranlar ile aşılanmayanlar aynı uçağa, trene ya da otobüse nasıl binecek? Herkes aşılanmazsa, nasıl kalabalıkların olduğu alanlara girilecek veya yeniden açılım sağlanacak, bu konu tartışmaya açık.

CORONA ATLATTI, ANTİKOR VAR…

Avrupa bu sorunu nasıl çözeceğini tartışıyor ve ara çözümler bulmaya çalışıyor. Örneğin corona virüsü geçirmiş ama aşı yaptırmamış olanların, doktorlardan alacağı, “Vücudu, corona atlattığı için antikor üretmiştir. Aşı gereksizdir” yazısıyla seyahat edebileceği belirtiliyor.

Corona virüsüne yakalanmayan ancak aşı da olmayanların veya olmamak için direnenlerin kısıtlamaları nasıl aşacağı henüz bilinmiyor. Çeşitli nedenlere aşı olamayan ya da aşıyı reddeden bir çok kişi, uçağa almayacak şirketlere karşı dava açmaya hazırlanıyor.