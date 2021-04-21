Avrupa açılmaya başladı: Aşı-vaka dengesini sağlamayı başardılar

Avrupa’da corona virüsü salgınında denge sağlandı… Henüz sürü bağışıklığına erişilmemiş olsa bile özellikle yaşlılara sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. Sadece Almanya'da, gece 22.00- 05.00 arası, “toplu halde ve acil durumlar dışında” sokağa çıkma yasağı getirildi.

Onun kuralı, bulaşmanın her yüz bin kişide 200'ü aşması. Aşılan yerde, bu saatlerde acil durumlar dışında araba ile çıkmak da yasak. Geleneklse ya da elektrikli bisikletlerle ise serbest.

ALMANYA: SOKAK SERBEST

Almanya'da mağazalar randevu sistemi ile açık. Kapıdan alışveriş yapılabiliyor. Sokağa çıkma yasağı olmazken özellikle yaşlıların fiziksel aktivite yapmalarına engel yok. Şu anda Avrupa'nın tamamında virüsün İngiliz mutasyonu hakim. Vaka sayısı fazla ancak vefat sayısı, ilk iki dalgaya göre düşük. Bu da, hem yaşlı nüfusun aşılanması, hem insanların virüse karşı savunmayı öğrenmesi, hem de günlük aşılama sayılarının bulaş sayısını aşmasına bağlanıyor.

İSVİÇRE: BİRA BAHÇELERİNİ AÇTI

İsviçre'de ise parklar ve bira bahçeleri açıldı. İlk iki dalga, sert kapanma önlemleri ile kesilirken, üçüncü dalganın daha kontrollü seyrettiği belirtiliyor. Yayılma hızını, yeni bir kapanmayı getirmeden sağlamaya çalışıyorlar. İkinci dalganın 8600 can aldığı İsviçre'de, şu andaki ölüm oranları, normal ölümlerin sınırında ve aşırı bir ölüm sayısı artışı görülmüyor. Özellikle yaşlı nüfusun aşılanması ve yaşlılardan gençlere doğru giden aşılama ile virüsün yayılma hızı dengelendi.

AVUSTURYA: İŞLETMELER AÇILIYOR

En erken açılan ve corona virüsü yasaklarını büyük oranda kaldıran ülke olan Avusturya'da, mağazalar ve bir çok işletme açık. Buna rağmen haftalık enfeksiyon sayısı düşmeye devam ediyor. Ülkede yeni açılımlar planlanıyor.

HOLLANDA: YASAKLAR KALKACAK

Üç aydır sokağa çıkma yasağı uygulayan Hollanda, 28 Nisan’dan itibaren bunu da kaldırıyor. Restoranlar ve barlar kapılarını açacak ve dışarıda servis verilecek. Günlük vaka sayılarının yüksek olduğu ülkede ölüm sayıları düşüyor. Ayrıca aşılama ile vaka dengesi sağlanmış durumda. Sadece Hindistan'a seyahatler yasaklandı.

FRANSA: EN BÜYÜK RİSK ORADA

Fransa'da şu anda günlük enfeksiyon, yani her yüz bin kişideki bulaşma oranı 600 ile 900 arasında. Bu Avrupa'nın diğer ülkelerinde görülmeyen bir oran. Bu nedenle ülkede kısıtlamalar devam ediyor. Yüksekliğin nedeni, ülkede önlemlerin alınmasındaki gecikme. Diğer yandan aşılama da sürüyor. Bu ülkede henüz aşı- vaka dengesi aşılmış değil.

İNGİLTERE: EN BAŞARILI ÜLKE

İsrail, Sırbistan gibi ülkelerin dışında, büyük nüfuslu İngiltere de, kendi geliştirdiği AstraZeneca aşısının da büyük oranda başarısıyla krizi atlatmayı başardı. Ülkede 12 Nisan'dan beri barlar, restoranlar ve her yer açık. Merkel'in başaramadığını, Johnson başardı ve ülkede kitle bağışıklığı da gerçekleşti. Ülkede veriler geçen yılın Ağustos ayındaki gibi, neredeyse sıfır.

İTALYA: AÇILIM BAŞLIYOR

İlk corona dalgasının sert vurduğu İtalya'da, üçüncü dalga etkisini yitirdi ve günlük vaka sayıları 9000'e kadar indi. Restoranlar ve barlar önümüzdeki hafta açılıyor. Öğrenciler okula dönüyor. Mayıs ortasında yüzme havuzları, sinema ve tiyatrolar açılacak. Her ne kadar risk olsa da aşılamanın sürmesi de açılımı destekliyor.

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