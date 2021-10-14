Avrupa alarm veriyor… Her beş kuş türünden biri yok olma tehdidiyle karşı karşıya

Biyolojik çeşitliliği koruma çalışmaları yürüten BirdLife International, Avrupa'da her beş kuş türünden birinin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Kuşları, yaşam alanlarını ve biyolojik çeşitliliği korumaya çalışan küresel bir koruma organizasyonu olan BirdLife International, Avrupa’daki kuş türleriyle ilgili endişe verici bir araştırmaya imza attı.

Batıda Azorlar’dan doğuda Ural dağlarına kadar 544 doğal kuş türünü mercek altına alan BirdLife International, Avrupa’daki her beş kuş türünden birinin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve kırmızı listede olduğunu açıkladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, HABİTATIN YOK OLMASI…



Kuş türlerinin yüzde 30’unun popülasyonunda azalış görüldüğünü belirten BirdLife International Avrupa ve Asya sorumlusu Anna Staneva, “Sonuçlar alarm verici seviyede ancak hiç şaşırtıcı değil” dedi.

Uzmanlar, kuş türlerinin azalmasında iklim değişikliği, habitatın yok olması ve çiftliklerin sayısının aşırı artmasının rolü olduğunu vurguladı. Su çulluğu, ebabil ve ekin kargası gibi türler, nesli tehdit altındaki kuşlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.