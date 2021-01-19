Avrupa’da karar veriliyor: Aşı pasaportu olmayana yemek bile yok…

Avrupa Birliği liderleri, 21 Ocak Perşembe akşamı telekonferans sistemiyle “aşı pasaportunu” tartışacak ve ortak sistem geliştirmeye çalışacak. En büyük gündem maddesi ise, aşı yaptırmış kişilerin olası ayrıcalıkları… Bunlar ülkeler arası ya da bölgeler arası seyahat hakkı, restoran ve sinema-tiyatrolara girme hakkı gibi noktalarda yoğunlaşıyor.

Seyahat hakkı aşı pasaportuna bağlanırsa, Türkler aşı pasaportu almadan vize başvurusunda bulunamayacak. Zorunlu nedenlerle vize alanlar ise, aşı yaptırmamışsa AB'ye gidemeyecek veya izin verildikten sonra gidebilirse bile, en az 10 gün karantinada kalacak. Negatif test sonucu karantina şartını kaldırmayacak.

MICHEL’DEN ORTAK YAKLAŞIM ÇAĞRISI



Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Merkel ve diğer liderlere bir mektup yazarak, “Aşılama başlayınca, doğal olarak aşı pasaportu ya da sertifikalarla ilgili tartışmalar da başladı. Ortak bir yaklaşım benimsenmeli. Bu yoksa, aşı pasaportlarının hangi şartlar altında ve nerelerde kullanılacağı belirlenmeli” dedi.

NİSAN AYINDA HAYATA GEÇECEK



Aşı olan kişilerin, olmayanlara göre daha avantajlı pozisyona sahip olmaları şu anda ülkeler arasında ve hatta ülkelerin kendi içlerinde tartışmalı. Ancak, aşılanan kişi sayısının artmasıyla bu tartışmaların azalması bekleniyor. Yunanistan, tüm Avrupa'da tanınan ve seyahat serbestisi sağlayan bir “ortak bir aşı pasaportu” için kampanya yürttü. Diğer AB üyesi ülkeler ise henüz fazla aşılama yapamadığı için bu öneriye şimdilik temkinli. Aşı pasaportunun mart veya nisanda hayata geçebileceği belirtiliyor.

VE AŞININ ADİL DAĞILIMI

Zirvenin ikinci konusu ise AB'de yaşayanların aşıya erişimlerinin hızlandırılması olacak. Adil dağılım, aşı teslimatlarının durumu, üretim kapasitesindeki artışlar ayrıca tartışılacak. Ayrıca, corona virüsü mutasyonlarına karşı önlemler, izlemeler ve testler devam edecek. AB içinde sınır geçişleri de mümkün olduğu kadar serbest bırakılacak.

İlginizi Çekebilir AB'ye giriş için aşı pasaportu şartı