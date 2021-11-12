Avusturya’da iki doz aşısını yaptırmayanlara sokağa çıkma yasağı gündemde

Avusturya’da corona virüsüne karşı iki doz aşı yaptırmayanlara sokağa çıkmaya yasağı getirilmesi gündeme geldi.

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Avusturya artan corona virüsü vakaları karşısında önlem almaya çalışırken, Başbakan Alexander Schallenberg ülke genelinde uygulanması düşünülen sokağa çıkma yasağının artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.

“İnsanların 3'te 2'si tereddüde düşenler yüzünden acı çekmemeli” diyen Schallenberg, aşı olmayan kişilerin evlerinden sadece işe gitmek, yemek almak ve egzersiz yapabilmek için çıkabileceğini söyledi.

Avusturya'da dün corona virüsü vakalarında yeni bir rekora imza atıldı. Ülkede salgının başından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısına 11 bin 975 kişi ile ulaşılırken, Avusturya Corona Virüs Komisyonu bu artış karşısında uyarılarda bulunarak, önlemlerin artık ciddi bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

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