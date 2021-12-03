Avusturya’da yeni başbakan Nehammer oldu

Avusturya'da yandaş medyaya parti lehinde haberler yapmak ve anketler için kaynak aktardıkları için soruşturulan, başbakanlık binası ile parti merkezinin basılmasına neden olan ekip gitti, yenisi geldi.

Ali GÜLEN

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İki ay önce istifa eden Başbakan Kurz ve iki aydır görevi yürüten Schellenberg'in yerine, Avusturya‘nın yeni başbakanı Karl Nehammer oldu.

Mevcut hükümetin İçişleri Bakanı da olan Karl Nehammer, yeni kabinesini de belirledi.

YENİ BAKANLAR NETLEŞTİ

İki aydır başbakanlık görevinde bulunan Alexander Schellenberg yeniden Dışişleri Bakanlığı'na getirildi.

Dün akşam istifasını sunan ve yandaş medyaya kaynak aktarılan bakanlığın başında bulunan Maliye Bakanı Blümel'in yerine, Magnus Brunner geliyor. Aşağı Avusturya'dan Gerhard Karner ise İçişleri Bakanlığı'na getiriliyor.

Nehammer'in başbakanlığı ve parti liderliği, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) tarafından oybirliğiyle onaylandı.

ÖVP'nin yeni lideri ve Başbakan Nehammer, “Ülkemiz için sorumluluk almaya ve hizmete hazırım” açıklaması yaptı. Açıklamalarda yeni bir genel seçim beklenmediği de vurgulandı.

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