Benden daha akıllılarla çalışacak kadar şanslıydım

“Çok sayıda başarılı ve zengin insan tanıdım. Hepsinin en değerli anıları işle ilgili başarıları değil, aile ve dostları ile geçirdikleri zamandı. Benim için de öyle” diyen ABD eski Başkanı Barack Obama, liderliği bando şefliğine benzetti.

Özlem Ermiş BEYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İş hayatında çoğu zaman kariyer ve daha fazla gelir için büyük bir mücadele veriliyor ancak son toplamda aile ve dostlarla geçirilen zaman, varlıkların en değerlisi olarak değerlendiriliyor. Büyüme yönetim platformu Insider tarafından düzenlenen Reshape 21 konferansında konuşan ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, Insider Kurucu Ortağı ve CEO'su Hande Çilingir'in, “Ömrünüzün sonu geldiğinde hangi anları hatırlamak istersiniz” sorusunu şöyle yanıtladı: “Belki başkanlık seçimini kazandığım an yanıtını vereceğimi düşünebilirsiniz ama hayır, kızlarımın elini tutarak parka götürdüğüm zaman, eşime sarıldığım an… Pek çok zengin ve başarılı insan tanıdım. Onlarda da aynısını gördüm, aile ve dostlarla geçirilen zaman en değerlisi.”

Obama liderlik tarzını anlatırken hedef merkezli iletişimin önemini vurguladı. Liderliği bir bando yönetmeye benzeten Obama, “Farklı yetenekleri bir harmoni içinde birlikte ortaya koyabilmelisiniz. Ben, benden daha akıllı ve yetenekli insanlarla çalışacak kadar şanslıydım. Liderin görevi bir misyon ve vizyon oluşturmak, ekibi buna inandırıp o yolda tüm yeteneklerini ortaya koymasını sağlamaktır. Ekibinizdeki herkesin kendini değerli hissetmesi çok önemli” dedi.

GENÇLER ZORLAYACAK

Yeni jenerasyonun değişim getireceğini söyleyen Obama şu saptamayı yaptı: “Gençler çok yetenekli, sofistike, dünyada olan bitenden daha fazla haberdar. Çok daha girişimciler, risk almaya meyilliler. Eski yapıların onlara hizmet ettiği konusunda şüpheliler. Siyasi partilere karşı sorgulayıcılar. Bilgi almak istiyorlar ama ana akım medyayı pek kullanmıyorlar. Önümüzdeki dönemde eski ile yeninin çarpışmasını izleyeceğiz. Gençler, geçmişten kalan bariyerleri kırmak için çaba göstermek zorunda kalacak.”

Kadınlara fırsat eşitliği sağlamamak eksik bırakır

İki kız çocuğu babası olan eski ABD Başkanı Obama, şimdilerde hayır işleri yapıyor, kitap, podcast yayınlıyor ve dizi projeleri ile ilgilenip konferanslarda liderlik üzerine konuşmalar yapıyor. Obama, bir soru üzerine cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak, kız çocuklarının erkek çocukları ile eşit şartlarda eğitim gördüğü ülkelerin daha başarılı ve güçlü olduğunu vurguladı. Obama, “Kadınlara fırsat eşitliği sağlanmadığı durumları, futbol maçına eksik oyuncu ile çıkmaya benzetiyorum. Elinizdeki tüm değerleri kullanmıyorsunuz oysa herkes o takımda olup değer yaratmalı” diye konuştu.