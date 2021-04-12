Bölgede tansiyon yükseliyor: 40.000 Rus askeri sınıra yığıldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim geri dönülemez bir noktaya doğru son hızla ilerliyor…

Ukrayna’nın doğu sınırında Kiev ile Moskova arasında yaşanan gerilim ile ilgili Ukrayna’dan bugün kritik açıklamalar geldi. İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin sözcüsü Iuliia Mendel açıklamalarda bulundu.

Mendel, Rusya’nın Ukrayna’nın doğu sınırına 40.000’den fazla asker yığdığını söyledi. Bu askerlerin yanı sıra Kırım’da da 40.000’den fazla Rus askerinin bulunduğunu belirten Mendel, “Zelenskiy, Paris’te Rusya’nın hamlelerini ve bölgede yükselen tansiyonu anlatacak ve bu konuda görüşmeler gerçekleştirecek” dedi.

Mendel, “Devlet Başkanlığı ofisi elbette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini iletti. Fakat bu konuda bir yanıt alamadık. Umuyoruz ki bu yanıtsızlık diyaloğa karşı olmak anlamına gelmez” ifadesini kullandı.

KRİZ 2014'TEN BERİ SÜRÜYOR

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

DONBAS NEDEN ÖNEMLİ?

Donbas bölgesi zengin kömür rezervlerine sahip olduğu için Ukrayna ve Rusya için oldukça önemli.

Ukrayna, ekonomik olarak bölgeden gelir elde ederken, Rusya da Rus kökenlilerin çoğunluğu oluşturduğu bölgeyle yakından ilgileniyor.

100 milyon ton kömür rezervi ile Avrupa'nın 4. büyük maden bölgesi olan Donbas, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor.

Halkın yüzde 10'u burada yaşıyor. Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 20'sini bu bölge sağlıyor. Ukrayna'nın ihracatının dörtte biri de yine bu bölgeden gerçekleştiriliyor. Donbas bölgesi ayrıca her iki sınırda da ağır sanayi kompleksleri ve madencilik sektörünün yoğunlaştığı önemli bir merkez olarak biliniyor.

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